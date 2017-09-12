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12 сентября 2017, 8:24 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Итальянский защитник Кришито продлит контракт с ФК «Зенит» до июня 2020 года

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Итальянский защитник Доменико Кришито продлит контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит» до июня 2020 года, сообщает Tuttomercatoweb.

Итальянский защитник Доменико Кришито продлит контракт с петербургским футбольным клубом Зенит до июня 2020 года сообщает Tuttomercatoweb. Увеличить
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Нынешнее соглашение 30-летнего футболиста с «Зенитом» истекает в июне 2018 года.

Ранее Кришито заявлял, что хотел бы вернуться в Италию. Среди вариантов для продолжения карьеры футболиста назывались «Наполи» и «Дженоа».

Кришито перешел в «Зенит» летом 2011 года из «Дженоа». В нынешнем сезоне он сыграл 12 матчей за петербургский клуб и забил два гола.

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