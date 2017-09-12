«СКА-Хабаровск» сыграл вничью в гостях с «Уралом»
Армейцы не знают поражений уже пять туров.
В очередном туре
Хозяева открыли счёт на 54-й минуте с пенальти. Тем самым была прервана сухая серия вратаря СКА Александра Довбни, которая составила в общей сложности 234 минуты.
Армейцы отыгрались на 74-й минуте. Ассистентами Виталия Федотова в этом эпизоде стали Мирослав Маркович и Павел Карасёв. Для Павла это был дебютный матч в составе клуба в
В матче не принимали участие Георгий Наваловский и Руслан Корян, получившие отдых после выступления за национальные сборные своих стран, они работали в Хабаровске под руководством Юрия Шпирюка.
Тем же были заняты ещё трое футболистов клуба — аргентинец Алехандро Барбаро, с которым на днях был заключён контракт, Максим Тишкин и Алексей Друзин.
Теперь в активе «СКА-Хабаровск» 7 очков и 14-е место в турнирной таблице. После неудачного старта — поражения от «Зенита» в Хабаровске, в Туле и Москве от ЦСКА и «Локомотива» — «СКА-Хабаровск» набирает очки в пятом матче подряд. За этот отрезок текущего сезона наша команда одержала одну победу и четыре раза завершила игру ничейным результатом, в том числе — дважды набрав турнирные баллы на выезде.
Очередной матч подопечные Алексея Поддубского проведут 17 сентября дома с «Ахматом» из Грозного. Начало встречи в 18.00.
«Урал» — «СКА-Хабаровск» — 1:1 (0:0).
Голы: Чантурия, 54 — с пенальти (1:0), Федотов, 76 (1:1).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Чернов, Данцев, Чантурия (Глушков, 64), Емельянов, Бумаль, Бавин, Димитров, Евсеев (Манучарян, 78).
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Пуцко, Эдиев, Димидко, Черевко, Дедечко, Баляйкин (Карасев, 54), Габулов (Христов, 67), Казанков (Федотов, 74), Никифоров, Маркович.
Предупреждения: Ароян, 40. Габулов, 40. Казанков, 44. Дедечко, 63.
Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Кобзев, Чельцов (оба Москва).
Инспектор Юрий Баскаков (Москва).
Делегат РФПЛ Кочетов (Нижний Новгород).
11 сентября. Екатеринбург. «СКБ-Банк Арена». 2602 зрителя.
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