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12 сентября 2017, 3:10 | Футбол: Премьер-лига | Хабаровский край сегодня

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью в гостях с «Уралом»

Армейцы не знают поражений уже пять туров.

В очередном туре Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» в Екатеринбурге сыграл вничью — 1:1 с «Уралом» и продолжил беспроигрышную серию из пяти матчей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Хозяева открыли счёт на 54-й минуте с пенальти. Тем самым была прервана сухая серия вратаря СКА Александра Довбни, которая составила в общей сложности 234 минуты.

Армейцы отыгрались на 74-й минуте. Ассистентами Виталия Федотова в этом эпизоде стали Мирослав Маркович и Павел Карасёв. Для Павла это был дебютный матч в составе клуба в Премьер-лиге.

В матче не принимали участие Георгий Наваловский и Руслан Корян, получившие отдых после выступления за национальные сборные своих стран, они работали в Хабаровске под руководством Юрия Шпирюка.

Тем же были заняты ещё трое футболистов клуба — аргентинец Алехандро Барбаро, с которым на днях был заключён контракт, Максим Тишкин и Алексей Друзин.

Теперь в активе «СКА-Хабаровск» 7 очков и 14-е место в турнирной таблице. После неудачного старта — поражения от «Зенита» в Хабаровске, в Туле и Москве от ЦСКА и «Локомотива» — «СКА-Хабаровск» набирает очки в пятом матче подряд. За этот отрезок текущего сезона наша команда одержала одну победу и четыре раза завершила игру ничейным результатом, в том числе — дважды набрав турнирные баллы на выезде.

Очередной матч подопечные Алексея Поддубского проведут 17 сентября дома с «Ахматом» из Грозного. Начало встречи в 18.00.

«Урал» — «СКА-Хабаровск» — 1:1 (0:0).

Голы: Чантурия, 54 — с пенальти (1:0), Федотов, 76 (1:1).

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Чернов, Данцев, Чантурия (Глушков, 64), Емельянов, Бумаль, Бавин, Димитров, Евсеев (Манучарян, 78).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Пуцко, Эдиев, Димидко, Черевко, Дедечко, Баляйкин (Карасев, 54), Габулов (Христов, 67), Казанков (Федотов, 74), Никифоров, Маркович.

Предупреждения: Ароян, 40. Габулов, 40. Казанков, 44. Дедечко, 63.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Кобзев, Чельцов (оба Москва).

Инспектор Юрий Баскаков (Москва).

Делегат РФПЛ Кочетов (Нижний Новгород).

11 сентября. Екатеринбург. «СКБ-Банк Арена». 2602 зрителя.
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