Андрей Будогосский: Муравьев пришел в футбол по заветам Ленина

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Напомним, что в интервью «СЭ» руководитель бело-голубых сказал следующее:

— Не могу комментировать карточку Самбы Соу. Могу только поблагодарить судью за то, что очень правильно подошел к оценке любого стыка в игре. У Соу был единственный игровой стык, может быть, с нарушением правил, но он сразу наказал нашего игрока карточкой. В итоге арбитры правильно подходят к оценке игры и, как и руководитель судейского корпуса, добиваются того, чтобы игра была только на чистых мячах. Это правильно, и человек понимает, что делает.

— Муравьев высказал недовольство судейством матча с «Зенитом». Чем ответите? — вопрос Будогосскому.

— Владимир Ильич Ленин сказал, что каждая кухарка может управлять государством. Хорошо, что он не говорил, что каждая кухарка может управлять футболом. Поэтому когда люди, чей послужной список так далек от замечательной игры, по тем же принципам, о которых говорил Владимир Ильич, все же приходят в футбол, мы видим вопиющую некомпетентность.

Например, в сугубо профессиональной сфере футбольного арбитража. Учитывая то, что это не первый выкидыш с его стороны, оскорбляющий судей, хотелось бы предложить господину Муравьеву следующее: у нас только что начались занятия в школе молодого арбитра, и в следующий понедельник рефери будут изучать вопрос вынесения дисциплинарных санкций. Если господину Муравьеву некогда читать правила игры, пусть приходит на бесплатные занятия. Приглашаю его, и может быть, это поможет разобраться в нюансах профессии, которой он, по идее, должен владеть.

Обещаю также бесплатно вручить ему новые «Правила игры 2017/18», где, например, говорится следующее: «Решения [судьи] будут приниматься в меру компетенции судьи, согласно Правилам и “духу игры” и будут основываться на мнении судьи, принимающего по своему усмотрению соответствующие решения в рамках Правил игры… Решения судьи и всех остальных официальных лиц матча должны всегда уважаться».

Искренне благодарю Евгения Ивановича за весьма высокую оценку профессионального уровня наших рефери и, в их числе — Алексея Сухого. Он того действительно достоин.

— Прокомментируйте несколько резонансных моментов тура. Первый — когда спартаковец Попов грубо сбил Канунникова, и получил желтую карточку. Заслуживал ли он красной?

— Не хочу опережать события. Момент, если сочтет необходимым, может рассмотреть контрольно-квалификационная комиссия.

— Получила ли развитие ситуация с эпизодом в матче «Тосно» — «Анжи» — речь идет о моменте, когда мяч, возможно, вышел за линию ворот?

— Видеофрагмент никоим образом не убеждает в том, что мяч покинул пределы поля. Ситуация не может получить никакого развития, потому что позиции судей и инспектора полностью совпадают. У меня нет никаких оснований не доверять мнению этих людей. Доверяю решению арбитров и профессиональному анализу ситуации инспектором.

— По матчу ЦСКА — «Ахмат», в котором произошел аналогичный эпизод, пока не было решения контрольно-квалификационной комиссии?

— Пока нет. Заседание состоится на текущей неделе.

— Не говорили с президентом РФС о необходимости установки видеокамер на линии ворот?

— Нет. Не удалось пообщаться, потому что, насколько мне известно, Виталий Леонтьевич был очень занят в последнее время. Я так понимаю, что если мы что-то принимаем, это должно быть внесено в регламент, что необходимо согласовать с общим собранием премьер-лиги.

— И последний момент — по матчу «Динамо» — «Зенит». Форвард питерцев Кокорин рассказал, что на нем был пенальти, Александр даже сообщил об этом арбитру. Как оцените эпизод?

— Это мнение Кокорина. У судьи оно другое. Хотел бы напомнить, что в соответствии с новой редакцией правил игры все участники матча должны с уважением относиться к тем решениям, которые принимают судьи.