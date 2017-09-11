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11 сентября 2017, 21:47 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Хабаровск забил первый гол на выезде. Пострадал «Урал»

Дальневосточники спасли ничью в Екатеринбурге, продлив беспроигрышную серию до пяти матчей.

Дальневосточники спасли ничью в Екатеринбурге. Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Первый тайм прошел с ощутимым преимуществом «Урала», однако воплотить его в результативные действия хозяевам не удалось, и голы зрители увидели уже после перерыва. Их оказалось два. В самом начале второй половины встречи команда Александра Тарханова заработала пенальти: Чантурия прошел по правому флангу, прострелил в штрафную и угодил в руку Пуцко. Сам грузинский футболист этот 11-метровый и реализовал, четко уложив мяч в нижний угол.

Казалось, дело идет ко второй победе екатеринбуржцев в сезоне, ведь в предыдущих турах «СКА-Хабаровск» не забил ни гола на выезде. Но гости все-таки смогли перевернуть матч, а помогли им в этом замены, проведенные Алексеем Поддубским. Маркович и только-только появившиеся на поле Карасев и Федотов расчертили классную комбинацию, которая принесла команде ничью.

ЦИФРЫ

1 выездной гол в своей истории забил в премьер-лиге «СКА-Хабаровск».

7 ничьих в 9 турах сделал в этом чемпионате «Урал». Это рекорд сезона. Кстати, «СКА-Хабаровск» с четырьмя (причем — подряд) идет по этому показателю вторым.

ЦИТАТЫ

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— Не получилось забить. Подходов было достаточно, проходили передачи и прострелы, но никак не могли их замкнуть. Плюс пропустили непонятный и обидный гол: потеряли мяч в центре поля, потом защитники не смогли справиться. А больше моментов у соперника не возникало. Пока не могу сказать, что с Чантурией. Он попросил замену. Кто восстановится к следующему матчу из травмированных? Наверное, Бикфалви.

Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:

— Третий мяч в сезоне забивает игрок, выходящий на замену? Нет, это не чутьё. Я уже говорил, что мы вообще начали больше работать над атакующими действиями. Очень приятно, что наконец-то провели первый мяч на выезде. Думаю, счет закономерный. Провалили первые 20 минут. Почему — не знаю. А во втором тайме смогли прибавить в движении. Не сказал бы, что в последние минуты защищались лучше, чем со «Спартаком». Оборонялись, но еще и имели неплохие выходы к чужим воротам. К сожалению, не смогли правильно ими воспользоваться.

11.09.2017 17:30 Зрители 2602 основной раунд: 9-й тур СКБ-Банк Арена
Урал 1:1 СКА-Хабаровск
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Алексей Поддубский
Голы
54′ Георгий Чантурия 9
19 Виталий Федотов (30176, М. Маркович) 75′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков 15
Александр Данцев (к) 7
40′ Вараздат Ароян 3
Никита Чернов 28
Николай Димитров 17
Юрий Бавин 14
Петрюс Бумаль 13
Роман Емельянов 92
64′ Георгий Чантурия 9
Никита Глушков 32
78′ Алексей Евсеев 94
Эдгар Манучарян 99
1 Александр Довбня
26 Александр Черевко
10 Владислав Никифоров
3 Исмаил Эдиев
5 Александр Пуцко
13 Александр Димидко (к)
69 Денис Дедечко 63′
11 Мирослав Маркович
15 Евгений Баляйкин 54′
6 Павел Карасев
8 Георгий Габулов 67′ 40′
91 Венцислав Христов
87 Максим Казанков 74′ 44′
19 Виталий Федотов
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
16 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 3
5 Угловые 6
8 Фолы 17
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
СКА-Хабаровск
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