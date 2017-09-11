Хабаровск забил первый гол на выезде. Пострадал «Урал»

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Первый тайм прошел с ощутимым преимуществом «Урала», однако воплотить его в результативные действия хозяевам не удалось, и голы зрители увидели уже после перерыва. Их оказалось два. В самом начале второй половины встречи команда Александра Тарханова заработала пенальти: Чантурия прошел по правому флангу, прострелил в штрафную и угодил в руку Пуцко. Сам грузинский футболист этот 11-метровый и реализовал, четко уложив мяч в нижний угол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/FCURAL">@FCURAL</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 9-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#УралСКА</a> 1:0 54' Георгий Чантурия (пенальти) <a href="https://t.co/46AfcoriZS">pic.twitter.com/46AfcoriZS</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/907270026637561858">11 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Казалось, дело идет ко второй победе екатеринбуржцев в сезоне, ведь в предыдущих турах «СКА-Хабаровск» не забил ни гола на выезде. Но гости все-таки смогли перевернуть матч, а помогли им в этом замены, проведенные Алексеем Поддубским. Маркович и только-только появившиеся на поле Карасев и Федотов расчертили классную комбинацию, которая принесла команде ничью.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/fcska">@fcska</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 9-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#УралСКА</a> 1:1 75' Виталий Федотов <a href="https://t.co/WADuP31tVG">pic.twitter.com/WADuP31tVG</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/907274843187552256">11 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИФРЫ

1 выездной гол в своей истории забил в премьер-лиге «СКА-Хабаровск».

7 ничьих в 9 турах сделал в этом чемпионате «Урал». Это рекорд сезона. Кстати, «СКА-Хабаровск» с четырьмя (причем — подряд) идет по этому показателю вторым.

ЦИТАТЫ

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— Не получилось забить. Подходов было достаточно, проходили передачи и прострелы, но никак не могли их замкнуть. Плюс пропустили непонятный и обидный гол: потеряли мяч в центре поля, потом защитники не смогли справиться. А больше моментов у соперника не возникало. Пока не могу сказать, что с Чантурией. Он попросил замену. Кто восстановится к следующему матчу из травмированных? Наверное, Бикфалви.

Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА-Хабаровск»: