Хабаровск забил первый гол на выезде. Пострадал «Урал»
Дальневосточники спасли ничью в Екатеринбурге, продлив беспроигрышную серию до пяти матчей.
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Первый тайм прошел с ощутимым преимуществом «Урала», однако воплотить его в результативные действия хозяевам не удалось, и голы зрители увидели уже после перерыва. Их оказалось два. В самом начале второй половины встречи команда Александра Тарханова заработала пенальти: Чантурия прошел по правому флангу, прострелил в штрафную и угодил в руку Пуцко. Сам грузинский футболист этот 11-метровый и реализовал, четко уложив мяч в нижний угол.
Казалось, дело идет ко второй победе екатеринбуржцев в сезоне, ведь в предыдущих турах «СКА-Хабаровск» не забил ни гола на выезде. Но гости
ЦИФРЫ
1 выездной гол в своей истории забил в
7 ничьих в 9 турах сделал в этом чемпионате «Урал». Это рекорд сезона. Кстати, «СКА-Хабаровск» с четырьмя (причем — подряд) идет по этому показателю вторым.
ЦИТАТЫ
Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:
— Не получилось забить. Подходов было достаточно, проходили передачи и прострелы, но никак не могли их замкнуть. Плюс пропустили непонятный и обидный гол: потеряли мяч в центре поля, потом защитники не смогли справиться. А больше моментов у соперника не возникало. Пока не могу сказать, что с Чантурией. Он попросил замену. Кто восстановится к следующему матчу из травмированных? Наверное, Бикфалви.
Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:
— Третий мяч в сезоне забивает игрок, выходящий на замену? Нет, это не чутьё. Я уже говорил, что мы вообще начали больше работать над атакующими действиями. Очень приятно, что
|11.09.2017 17:30
|Зрители 2602
|основной раунд: 9-й тур
|СКБ-Банк Арена
|Урал
|1:1
|СКА-Хабаровск
|Первый тайм: 0:0
|Александр Тарханов
|Алексей Поддубский
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|16
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
- Вышел из игры
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