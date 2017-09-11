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11 сентября 2017, 20:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Орлов дал прогноз на будущее Кокорина после ЧМ-2018

Телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин переберётся в один из европейских клубов по окончании чемпионата мира 2018 года.

Телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение что нападающий Зенита Александр <span class=error>Кокорин</span> переберётся в один из европейских клубов по окончании чемпионата мира 2018 года. Увеличить
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«Я надеюсь, что Кокорин уедет после этого сезона. Мой прогноз — он во время чемпионата мира раскроется, Сашу полюбит футбольный мир, его пригласят в хорошую команду. Куда уехать — сам решит. Кокорин будет готов, и он по качеству игры выходит на этот уровень. В матче с “Динамо” он всё равно был хорош», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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