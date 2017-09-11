Орлов дал прогноз на будущее Кокорина после ЧМ-2018

«Я надеюсь, что Кокорин уедет после этого сезона. Мой прогноз — он во время чемпионата мира раскроется, Сашу полюбит футбольный мир, его пригласят в хорошую команду. Куда уехать — сам решит. Кокорин будет готов, и он по качеству игры выходит на этот уровень. В матче с “Динамо” он всё равно был хорош», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».