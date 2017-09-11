«Урал» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в матче чемпионата России по футболу

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В составе хозяев отличился Георгий Чантурия (54-я минута, с пенальти). У гостей забитым мячом отметился Виталий Федотов (75).

Хабаровчане забили первый гол в гостях в истории чемпионатов России. Обе команды не смогли прервать безвыигрышные серии в текущем чемпионате. «Урал» не побеждает на протяжении семи матчей, «СКА-Хабаровск» не может выиграть в четвертой игре кряду.

«Урал» с 10 очками занимает десятое место в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» идет 14-м (7).

В следующем туре «Урал» в гостях сыграет с казанским «Рубином». «СКА-Хабаровск» проведет домашний матч против грозненского «Ахмата». Обе встречи пройдут 17 сентября.