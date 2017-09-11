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11 сентября 2017, 19:47 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Урал» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 11 сентября. Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью со счетом 1:1 со «СКА-Хабаровском» в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.

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В составе хозяев отличился Георгий Чантурия (54-я минута, с пенальти). У гостей забитым мячом отметился Виталий Федотов (75).

Хабаровчане забили первый гол в гостях в истории чемпионатов России. Обе команды не смогли прервать безвыигрышные серии в текущем чемпионате. «Урал» не побеждает на протяжении семи матчей, «СКА-Хабаровск» не может выиграть в четвертой игре кряду.

«Урал» с 10 очками занимает десятое место в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» идет 14-м (7).

В следующем туре «Урал» в гостях сыграет с казанским «Рубином». «СКА-Хабаровск» проведет домашний матч против грозненского «Ахмата». Обе встречи пройдут 17 сентября.

11.09.2017 17:30 Зрители 2602 основной раунд: 9-й тур СКБ-Банк Арена
Урал 1:1 СКА-Хабаровск
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Алексей Поддубский
Голы
54′ Георгий Чантурия 9
19 Виталий Федотов (30176, М. Маркович) 75′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков 15
Александр Данцев (к) 7
40′ Вараздат Ароян 3
Никита Чернов 28
Николай Димитров 17
Юрий Бавин 14
Петрюс Бумаль 13
Роман Емельянов 92
64′ Георгий Чантурия 9
Никита Глушков 32
78′ Алексей Евсеев 94
Эдгар Манучарян 99
1 Александр Довбня
26 Александр Черевко
10 Владислав Никифоров
3 Исмаил Эдиев
5 Александр Пуцко
13 Александр Димидко (к)
69 Денис Дедечко 63′
11 Мирослав Маркович
15 Евгений Баляйкин 54′
6 Павел Карасев
8 Георгий Габулов 67′ 40′
91 Венцислав Христов
87 Максим Казанков 74′ 44′
19 Виталий Федотов
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
16 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 3
5 Угловые 6
8 Фолы 17
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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