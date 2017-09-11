В «Спартаке» переворот. Боккетти играл в бракованной форме
На форме защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти в матче
красно-белых с «Рубином» обнаружена ошибка.
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Видимо, что-то случилось...
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В «Спартаке» переворот! Перевернули весь клуб. Вернее, не сам клуб, а его эмблему. Произошло это на матче 9-го тура чемпионата России по футболу, в котором
«Ромбик» вверх ногами
Главным «революционером» стал итальянский защитник столичного клуба Сальваторе Боккетти. На видео (на 41-й секунде), когда Квинси Промес празднует забитый мяч, а Сальваторе поздравляет его с юбилейным голом, видно, что буква «С» в легендарном «ромбике» смотрит в другую сторону. Такое могло случиться лишь в одном случае — эмблему к футболке пришили вверх ногами.
Такое практически не заметно глазу обычного болельщика или журналиста. Вполне возможно, что даже футболист не понял, что произошло. Зато подобные детали привыкли подмечать коллекционеры футболок. Один из них и показал нам этот момент. Одно дело — раздобыть обычную игровую футболку с
Интересно, что такое в «Спартаке» происходит уже не в первый раз. Так, например, в октябре 2012 года, когда «Спартак» играл в Лиге чемпионов с португальской «Бенфикой» такая же ошибка закралась на игровую футболку шведского полузащитника Кима Чельстрема.
Тогда, кстати,
«Спартак», ты не один.
Вообще, ошибки на форме — вещь, хоть и не самая приятная, но достаточно обыденная не только в российском, но и мировом футболе. Самый распространенный пример — «Манчестер Юнайтед», который регулярно ошибается в написании фамилий своих игроков форме. Самый громкий случай произошел, когда к команде на правах аренды присоединился Радамель Фалькао. Но жертвами подобного были и Андерсон и Бекхэм и другие известные футболисты.
Заокеанским футбольным клубам ошибки тоже не чужды. Нет, с Бекхэмом в «Гэлакси» все было в порядке. зато Стивен Джеррард заставил американцев сесть в лужу. В одном из матчей в его фамилии на спине оказалось сразу три буквы «р» подряд — «Джерррард».
Но одно дело — случайно перевернуть более или менее симметричную эмблему или даже допустить банальную опечатку в фамилии игрока, но совсем другое — ошибиться в написании названия собственного клуба, причем не на одной майке, а на все футболках. Так произошло с «Монпелье».
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