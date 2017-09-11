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11 сентября 2017, 13:17 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Стадион «Динамо» в Москве официально откроется во втором квартале 2018 года

На второй квартал следующего года намечено официальное открытие Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина.

Стадион Динамо в Москве официально откроется во втором квартале 2018 года - Фото Увеличить
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На данный момент компания «Арена парк ивентс» ведет букирование концертов и спортивных мероприятий: полным ходом верстается календарь на сезон 2018−2019, принимаются заявки на 2019−2020 гг.

По словам руководителя проекта «ВТБ Арена парк», старшего вице-президента Банка ВТБ Андрея Перегудова, «реализация проекта вступает в самую захватывающую стадию. События у нас будут идти по нарастающей. И я искренне завидую всем нашим гостям, которые станут очевидцами возрождения спортивно-культурной жемчужины столицы!».

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