Стадион «Динамо» в Москве официально откроется во втором квартале 2018 года

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На данный момент компания «Арена парк ивентс» ведет букирование концертов и спортивных мероприятий: полным ходом верстается календарь на сезон 2018−2019, принимаются заявки на 2019−2020 гг.