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11 сентября 2017, 12:20 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: Глушаков ответил согласием на предложение «Спартака» о новом контракте

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил согласием на предложение футбольного клуба о подписании нового трехлетнего контракта. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ходом переговорного процесса.

Ожидается что игрок и клуб подпишут новое соглашение на этой неделе. Увеличить
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Действующее соглашение 30-летнего Глушакова со «Спартаком» рассчитано до июня 2018 года.

«Глушаков провел встречу с руководством клуба, в ходе которой стороны пришли к соглашению о продлении контракта на три года. Полузащитник лично общался с [владельцем клуба] Леонидом Федуном относительно условий нового соглашения. Ожидается, что игрок и клуб подпишут новое соглашение на этой неделе», — сказал источник.

Официальный комментарий «Спартака» ТАСС пока получить не удалось.

Глушаков перешел в «Спартак» летом 2013 года из московского «Локомотива». Он провел за красно-белых в различных турнирах 125 матчей и забил 16 мячей. В 2017 году в составе «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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