Источник: Глушаков ответил согласием на предложение «Спартака» о новом контракте
МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил согласием на предложение футбольного клуба о подписании нового трехлетнего контракта. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ходом переговорного процесса.
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Действующее соглашение 30-летнего Глушакова со «Спартаком» рассчитано до июня 2018 года.
«Глушаков провел встречу с руководством клуба, в ходе которой стороны пришли к соглашению о продлении контракта на три года. Полузащитник лично общался с [владельцем клуба] Леонидом Федуном относительно условий нового соглашения. Ожидается, что игрок и клуб подпишут новое соглашение на этой неделе», — сказал источник.
Официальный комментарий «Спартака» ТАСС пока получить не удалось.
Глушаков перешел в «Спартак» летом 2013 года из московского «Локомотива». Он провел за
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