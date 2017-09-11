Источник: Глушаков ответил согласием на предложение «Спартака» о новом контракте

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Действующее соглашение 30-летнего Глушакова со «Спартаком» рассчитано до июня 2018 года.

«Глушаков провел встречу с руководством клуба, в ходе которой стороны пришли к соглашению о продлении контракта на три года. Полузащитник лично общался с [владельцем клуба] Леонидом Федуном относительно условий нового соглашения. Ожидается, что игрок и клуб подпишут новое соглашение на этой неделе», — сказал источник.

Официальный комментарий «Спартака» ТАСС пока получить не удалось.