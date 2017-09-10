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10 сентября 2017, 23:11 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Спартак» предложил Глушакову трехлетний контракт

Как стало известно «СЭ», «Спартак» предложил капитану команды Денису Глушакову новый контракт, срок которого составит три года.

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Действующее соглашение 30-летнего хавбека с клубом заканчивается летом 2018 года. Полузащитник пока не уведомил руководство о своем решении — подпишет он договор или нет.

Напомним, что Глушаков перешел к красно-белым из «Локомотива» летом 2013 года, с тех пор провел 125 официальных матчей, забив 16 мячей и отдав 11 голевых передач. (Сергей ЕГОРОВ).

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