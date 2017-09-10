«Спартак» предложил Глушакову трехлетний контракт

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Действующее соглашение 30-летнего хавбека с клубом заканчивается летом 2018 года. Полузащитник пока не уведомил руководство о своем решении — подпишет он договор или нет.