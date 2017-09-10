Александр Кокорин: Пенальти был! Предложил судье посмотреть повтор
Нападающий — о фоле и матче с «Динамо».
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в интервью клубной
— Закономерен ли исход матча?
— Не скажу, что закономерен, потому что
Посмотрели видео, пенальти был, поэтому странно, что судья не отреагировал. Мы с ним даже в перерыве это обсудили. Сказал ему: «Давайте посмотрим вместе». Он потом вроде как увидел этот момент на повторе и заявил, что по его мнению это не пенальти. Были хорошие моменты, и если бы их реализовали, то победили бы. Не получилось, поэтому ничья.
— Что произошло в эпизоде с неназначенным пенальти?
— Я почувствовал удар сзади и упал. Все. На сто процентов был уверен, что судья это увидел, но, к сожалению, нет.
— «Зенит» не забил во втором матче подряд. Чем объясните?
— Мы понимаем, что этих очков может не хватить потом. Нужно сделать правильные выводы и постараться выиграть ближайший матч.
— Футболисты в таких случаях говорят: «Ничего страшного, прорвет».
— Понятно, все мы расстраиваемся. Когда победа, то другое настроение. Для «Зенита» ничья как поражение. Ждем ближайший матч, это будет Лига Европы. Хотим побыстрее выиграть.
— Рыков сказал, что взял вашу футболку. А вы его?
— Он мне не дал. Причем я обещал свою футболку ребятам из «Динамо», так что нужно будет им потом передать. А Рыков взял у меня, у Артема (Дзюбы), а взамен ничего.
Следующий матч «Зенит» проведет в Лиге Европы в гостях против «Вардара», встреча группового турнира пройдет в четверг, 14 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени.
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