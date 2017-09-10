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10 сентября 2017, 22:53 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Александр Кокорин: Пенальти был! Предложил судье посмотреть повтор

Нападающий — о фоле и матче с «Динамо».

Нападающий — о <span class=error>фоле</span> и матче с Динамо. Увеличить
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в интервью клубной пресс-службе отметил, что судья Алексей Сухой должен был назначить на нем пенальти в матче 9-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:0). Он также добавил, что эта ничья для сине-бело-голубых сродни поражению.

— Закономерен ли исход матча?

— Не скажу, что закономерен, потому что все-таки мало моментов было у «Динамо». Можно только вспомнить эпизод, когда хорошо пробил Панченко, но тяжело назвать это полноценным моментом.

Посмотрели видео, пенальти был, поэтому странно, что судья не отреагировал. Мы с ним даже в перерыве это обсудили. Сказал ему: «Давайте посмотрим вместе». Он потом вроде как увидел этот момент на повторе и заявил, что по его мнению это не пенальти. Были хорошие моменты, и если бы их реализовали, то победили бы. Не получилось, поэтому ничья.

— Что произошло в эпизоде с неназначенным пенальти?

— Я почувствовал удар сзади и упал. Все. На сто процентов был уверен, что судья это увидел, но, к сожалению, нет.

 — «Зенит» не забил во втором матче подряд. Чем объясните?

— Мы понимаем, что этих очков может не хватить потом. Нужно сделать правильные выводы и постараться выиграть ближайший матч.

— Футболисты в таких случаях говорят: «Ничего страшного, прорвет».

— Понятно, все мы расстраиваемся. Когда победа, то другое настроение. Для «Зенита» ничья как поражение. Ждем ближайший матч, это будет Лига Европы. Хотим побыстрее выиграть.

 — Рыков сказал, что взял вашу футболку. А вы его?

— Он мне не дал. Причем я обещал свою футболку ребятам из «Динамо», так что нужно будет им потом передать. А Рыков взял у меня, у Артема (Дзюбы), а взамен ничего.

Следующий матч «Зенит» проведет в Лиге Европы в гостях против «Вардара», встреча группового турнира пройдет в четверг, 14 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени.

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