Сёмин не спешит на вершину. Как «Локо» увёз ничью из Грозного
Юрий Сёмин мог обойти Роберто Манчини после 9-го тура РФПЛ, но «железнодорожники» не удержали победу в Грозном.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Эдер дебютирует в основе
Нулевая ничья в матче «Динамо» — «Зенит» подарила «Локомотиву» шанс впервые в текущем сезоне стать единоличным лидером чемпионата России. Для сегодняшнего «Локомотива» это было бы больше, чем просто приятный факт на фоне успешного в целом старта. С каждым туром команда Юрия Сёмина начинает всё лучше осознавать, насколько велик её потенциал на самом деле. Правда, чтобы выйти на чистое первое место, требовалось решить традиционно очень сложную задачу — победить в Грозном.
Тем временем, в гостевой игре с «Ахматом» ожидался дебют в составе
— Хочу скорее адаптироваться в «Локомотиве». Нахожусь не в лучшем состоянии, но постараюсь набрать форму как можно быстрее. Я сделаю всё, чтобы фанаты команды были счастливы. Думаю, скоро снова надену белую перчатку в честь забитого гола, — выразил уверенность в своих силах новичок из «Лилля».
Несмотря на признание Эдера, что он пока не готов на сто процентов, Сёмин
Кононов не подстраивается под «Локомотив».
Эдер расположился на острие атаки «железнодорожников», где его в первую очередь поддерживал Алексей Миранчук, стремившийся активно открываться между линиями обороны и полузащиты соперника. Интересно, что главный тренер «Ахмата» Олег Кононов выбрал на эту встречу тактическую схему 4−2−3−1, отойдя от модели с тремя центральными защитниками. Это несколько удивило, учитывая, что «Локомотив» как раз играет сзади с тремя центральными. Гости в дебюте матча поддавили хозяев высоким прессингом, в котором активное участие принимал и португалец. Тем не менее, к голевым моментам у ворот Евгения Городова это не привело.
Эдер поначалу редко встречался с мячом, казалось, он не совсем понимал своей задачи. По крайней мере, центрфорвард команды из Грозного Аблай Мбенг был лучше вовлечён в коллективные действия, иногда опускался даже ниже атакующего центрхава Олега Иванова, чтобы принять участие в розыгрыше мяча. Только ближе к перерыву Эдер стал заметен на поле, однако в первом тайме он не нанёс ни одного удара.
Сейв для Черчесова
Кононов достаточно глубоко посадил «Ахмат» в оборону. Хозяева хотели заставить гостей терять мячи в позиционных атаках, чтобы наказывать их за ошибки при помощи стремительных контрвыпадов. Периодически «зажигал» на своём правом фланге быстроногий Бернард Бериша, за которым с трудом успевал поставленный налево Владислав Игнатьев. Несколько неплохих подходов к воротам Гилерме команда из Грозного совершила, выиграв борьбу за нейтральные мячи. Вот только логики в концовках атак южан было меньше, чем эмоций.
Вообще до перерыва противники создали самые опасные моменты после подачи стандартов. Наигранный угловой в исполнении «Ахмата» едва не подарил красивый гол, когда Андрей Семёнов побежал на ближнюю штангу, выиграл единоборство и пробил головой. Сейв Гилерме, безусловно, оценил Станислав Черчесов. «Ахмат» мог пропустить в результате промаха Городова на выходе. К счастью для хозяев, по воротам бил Неманья Пейчинович, а не Алан Ширер.
Две минуты — два автогола!
Удивительным получилось начало второго тайма. Команды Сёмина и Кононова выдали двухминутный отрезок под девизом «бей своих, чтобы чужие боялись». Сперва в собственные ворота забил «Локомотив», причём всё завязалось с совершенно необязательной потери Мануэла Фернандеша у бровки на половине москвичей. Им очень повезло, что помощник Владислава Безбородова разглядел маленький офсайд у Мбенга во время длинной передачи партнёра. Сенегалец мешал игрокам «железнодорожников», пусть и не забил.
Счёт остался прежним, однако было понятно, что по такой игре гол может родиться скорее
Первая ничья «Ахмата»
Что предпринял в этот момент Кононов? Главный тренер «Ахмата» тут же заменил Беришу с Мбенге на Лео Жабу и Заура Садаева. Заставил команду смелее прессинговать впереди, добавить агрессии, быстрее двигать мяч. Хотя «железнодорожников» вряд ли нужно учить, как играть на удержание, Сёмин и его команда пережили неприятную десятиминутку, пока хозяева не взяли короткую паузу, чтобы отдышаться.
Но особенно Кононов угадал с третьей перестановкой на 83-й минуте. Раванелли вышел на замену «с голом в кармане», забив сразу же после появления на поле. Тарасов, который по мысли Сёмина должен был забетонировать оборону «Локо», невольно сыграл за соперника. Мяч рикошетом от Дмитрия влетел в сетку — тоже в
«Ахмат» мало того, что забил, а ещё и поймал нужную волну. Южане приблизились к победному голу под занавес матча. Может, гостям не хватило именно Эдера, который за счёт подвижности и физических качеств цеплялся бы за мяч на чужой половине. Как бы то ни было, «Локомотив» упустил шанс превратиться в единоличного лидера. Команда Кононова последней в этом сезоне РФПЛ сыграла вничью.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter