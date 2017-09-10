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10 сентября 2017, 21:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» упустил победу над «Ахматом» и не смог обогнать «Зенит»

«Локомотив» упустил победу над «Ахматом» в матче девятого тура РФПЛ.

Локомотив упустил победу над <span class=error>Ахматом</span> в матче девятого тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 55-й минуте Мануэл Фернандеш исполнил штрафной на левом фланге, закрутил мяч к чужим воротам, где Родолфо в высоком прыжке опередил Неманью Пейчиновича, но направил мяч в собственные ворота. В концовке Раванелли получил мяч около штрафной и пробил с лёта с 20 метров точно в угол.

«Локомотив» (20 очков) занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Зенита» на балл. «Ахмат» (13 очков) — седьмой.

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