«Локомотив» упустил победу над «Ахматом» и не смог обогнать «Зенит»
«Локомотив» упустил победу над «Ахматом» в матче девятого тура РФПЛ.
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Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
На 55-й минуте Мануэл Фернандеш исполнил штрафной на левом фланге, закрутил мяч к чужим воротам, где Родолфо в высоком прыжке опередил Неманью Пейчиновича, но направил мяч в собственные ворота. В концовке Раванелли получил мяч около штрафной и пробил с лёта с 20 метров точно в угол.
«Локомотив» (20 очков) занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Зенита» на балл. «Ахмат» (13 очков) — седьмой.
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