«Не буду отвечать фанатам “Зенита”»

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Лидер чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» не смог распечатать ворота «Динамо» в Химках, но и не пропустил в свои в матче девятого тура Премьер-лиги. Несмотря на отсутствие голов, игра получилась достаточно динамичной и зрелищной с немалым количеством возможностей забить мяч.

По традиции данного противостояния напряженность сохранялась и за пределами поля. Так, еще до стартового свистка рефери из подмосковной Балашихи Алексея Сухого приезжие фанаты спровоцировали столкновения с полицейскими.

Уже по ходу встречи они же оскорбляли вратаря хозяев Антона Шунина, который однажды уже пострадал в матче с «Зенитом», получив ожог роговицы глаза из-за брошенной петарды в 2012 году.

На послематчевой пресс-конференции наставник сине-бело-голубых Роберто Манчини не испытывал желания подолгу общаться с прессой.

«Я бы сказал, что во втором тайме мы играли хорошо, — приводит слова итальянского специалиста клубный сайт. — Проблема в первой половине встречи: мы играли очень медленно и не могли найти пространство, чтобы создавать моменты».

«Зенит» владел территориальным преимуществом, но никак не мог преобразовать его в голы. Характерный штрих: во втором тайме Манчини последовательно убрал с поля дорогостоящих аргентинцев Эмилиано Ригони, Себастьяна Дриусси и Леандро Паредеса, выпустив вместо них россиян — опального Артема Дзюбу, Олега Шатова и Дмитрия Полоза. Не помогло — наиболее выгодный шанс имел Дзюба в самой концовке, но прицельно пробить головой по пустым воротам ему помешал отыгравший эпизод до конца Себастьян Хольмен.

«Могу сказать, что у аргентинцев бойцовский характер, они всегда показывают отличную игру. У меня есть опыт работы с ними, и, когда в «Зените» появилась возможность приобрести их для команды, я ею воспользовался, — отметил Манчини. —.

Дебют Ригони? Думаю, он может играть намного лучше. Дзюба сорвал несколько атак? Он лишь делал то, что должен был делать. Да, периодически ошибался, но я жду от него голов в ближайшее время.

Любопытно, что «Зенит» завершил со счетом 0:0 второй матч кряду. До перерыва в чемпионате многочисленные питерские звезды на своей роскошной арене не сумели подобрать ключик к «рамке» скромного «Ростова».

По мнению главного тренера «Динамо» Юрия Калитвинцева, ничья с «Зенитом» в сегодняшних реалиях для москвичей сродни победе.

«Мы отдавали себе отчет, что играем с лидером чемпионата, — цитирует украинца официальный динамовский ресурс. — Мы пытались затянуть их на свою половину поля, насытить оборону, не отбиваясь, а затем — использовать оперативный простор. В первом тайме это получилось. Во втором — соперник стал быстрее переходить из атаки в оборону, нам сложно было зацепиться, поэтому нас оттеснили к нашей штрафной. Я удовлетворен игрой в обороне, не очень — переходом в атаке. Да, победа — это три очка, а мы сыграли вничью.

Но не будем стесняться — такая ничья для нас на сегодняшний день может приравниваться к победе. Благодаря терпению и самоотдаче, с первой до последней минуты команда играла очень собранно.

Когда мы забиваем, но пропускаем, нас спрашивают, что делать с обороной. Что касается последнего — надо улучшать то, что было сегодня. А насчет атаки — нужно стараться вернуть то, что было до этого. Мы думаем над этим и отрабатываем на тренировках, где все получается неплохо. Но от уровня сопротивления соперника тоже многое зависит.

Как рассказал журналистам один из героев встречи Хольмен, ему лично очень хотелось отомстить зенитовцам за разгромное поражение на финише сезоне-2015/16, после которого «Динамо» официально рухнуло в ФНЛ.

«Нашим планом на игру были действия вторым номером с расчетом на контратаки, — добавил шведский легионер, чьи слова передает «Р-Спорт». — В первом тайме у нас возможностей было больше, а во втором и силы начали кончаться, поскольку обороняться всегда тяжело.

Мы защищались хорошо на протяжении всего матча. «Зенит» — одна из лучших команд в лиге, мы знали, что будет очень непросто. Но все выложились на все 100%.

Мы показали, что хорошо защищались. Мы довольны одним очком по тому, как складывался матч. «Зенит» чаще контролировал мяч. Но мы рады тому, что защищались хорошо, позволили сопернику создать не более двух моментов.

Не пропустивший от «Зенита» Шунин заверил прессу, что равнодушно относится к оскорблениям в свой адрес со стороны любителей футбола из Санкт-Петербурга.

«Конечно, я слышал, это неприятно, но мне все равно, я не отвлекаюсь на подобные вещи, — признался голкипер. — В общем, для нашего чемпионата это не положительный момент, ведь на трибунах находятся дети, взрослые. Ответить им? А зачем? Я не хочу ничего отвечать, нет смысла. Нужно работать, чтобы пресекать эти моменты.

Я бы не сказал, что это лучший матч в этом сезоне, но один из лучших. Мы играли против лидера, и у нас были хорошие моменты, особенно в первом тайме. «Зенит», конечно, главный претендент на чемпионство.

Динамовец Иван Темников рассказал о том, что Калитвинцев тщательно готовил команду к игре, в первую очередь в тактическом плане.

«Была задача играть вторым номером, — подчеркнул футболист. — В принципе у нас неплохо получалось, правда не хватало последнего паса.

Но я считаю, что мы сыграли качественно, за исключением одного-полутора моментов, когда потеряли концентрацию. При этом я считаю, что у нас было больше подходов, а у «Зенита» — нагнетания. Наверное, ничья закономерна.