Смолов снова забивает. «Краснодар» уже в трех очках от «Зенита»

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РОСГОССТРАХ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 9-й тур.

УФА — КРАСНОДАР — 0:1 (0:0)

Гол: СМОЛОВ, 75.

«Уфа»: 31. Беленов, 39. Стоцкий, 3. Аликин (к), 17. Живоглядов, 19. Пауревич, 33. Сухов, 13. Засеев (57. Кротов, 71), 60. Зубарев (55. Табидзе, 46), 98. Обляков, 44. Игбун, 7. Сысуев (99. Абдулавов, 77).

Запасные: 88. Шелия, 20. Тумасян, 4. Никитин, 70. Сафрониди, 8. Карп, 6. Салатич, 21. Фатаи.

Главный тренер — Сергей СЕМАК.

«Краснодар»: 88. Синицын, 30. Шишкин, 4. Мартынович, 6. Гранквист (к), 98. Петров, 15. Жигулев (22. Жоаузинью, 55), 8. Газинский, 33. Перейра (7. Вандерсон Масиэл, 77), 11. Подберезкин, 10. Смолов (9. Иван, 90+2), 16. Классон.

Запасные: 39. Сафонов, 52. Латышонок, 26. Грицаенко, 55. Янбаев, 12. Рамирес, 17. Мамаев, 77. Каборе, 21. Лаборде.

Главный тренер — Игорь ШАЛИМОВ.

Предупреждения: Засеев, 62 (грубая игра). — Шишкин, 40 (грубая игра).

Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все — Москва).

10 сентября. Уфа. Стадион «Нефтяник». 8 градусов. 5 158 зрителей (вмещает 15 200).

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 9, 10.09.2017, 16:30 0:1 Уфа Краснодар

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ.

Лучший бомбардир премьер-лиги двух последних лет опять вышел в основе «Краснодара» и опять забил. Смолов должен был открывать счет еще в первом тайме, когда поймал роскошный голевой момент — Перейра отыскал в тесной уфимской обороне тропинку для мяча и вывел российского форварда один на один. Беленов проиграл дуэль Смолову, купившись на ординарный финт, но Пауревич подстраховал вратаря и вынес мяч из пустых ворот после несильного удара нападающего.

А после перерыва Смолов все же забил: удар одного из самых активных игроков матча Классона принял на себя Беленов, а на добивании нападающий «Краснодара» отправил мяч за линию ворот. Вскоре «быки» могли удвоить счет, но Газинскому попал в штангу.

«Уфа» ожидаемо действовала на контратаках — характерно, что башкирцы владели мячом меньше трети игрового времени. Однако команда Игоря Шалимова была готова к такому сопротивлению и не предоставила хозяевам свободного пространства. Ближе всего к голу «Уфа» подобралась в первом тайме, когда Игбун прострелил вдоль ворот в метре от линии, но до адресата передача не дошла.

ЦИФРА.

3 — Осечка «Ростова» и собственная победа позволили «Краснодару» пробиться в тройку лидеров.

5 — «Уфа» не может победить на протяжении пяти матчей подряд. В четырех последних играх команда Сергея Семака пропускала хотя бы раз.

40 — 8 раз по воротам «Уфы» пробил Смолов. Это 40 процентов от общего числа ударов его команды.