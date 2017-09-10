«Краснодар» выиграл у «Уфы» благодаря голу Смолова и вышел на третье место

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Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 9, 10.09.2017, 16:30 0:1 Уфа Краснодар

На 76-й минуте Виктор Классон ворвался в штрафную площадь и пробил в падении в ближний угол ворот, Александр Беленов отбил мяч перед собой, первым на добивании оказался Федор Смолов, который с пары метров не промахнулся.

«Краснодар» (18 очков) поднялся на третье место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 3 балла. «Уфа» (10 очков) — девятая.