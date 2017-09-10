Ничья сродни победе: «Динамо» с «Зенитом» разошлись миром в матче РФПЛ

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После этой встречи «Зенит» остается единственной непобежденной командой в чемпионате России — после девяти проведенных матчей у петербуржцев шесть побед и три ничьи. У «Динамо» ситуация хуже — в девяти турах бело-голубые выиграли только два раза, три матча свели вничью и потерпели четыре поражения.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 9, 10.09.2017, 14:00 0:0 Динамо М Зенит

Несмотря на примерно равную статистику по ударам (7−6 в пользу «Зенита»), петербуржцы больше владели мячом (64% — 36%) и чаще атаковали (130−72), и именно «Зенит» практически всю встречу действовал первым номером. Об этом после игры заявил главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев. По его словам, эта ничья для «Динамо» сродни победе.

Оппонент Калитвинцева из «Зенита» Роберто Манчини выделил плохую игру его подопечных в первом тайме. По мнению итальянца, зенитовские футболисты в первом тайме передвигались слишком медленно, из-за чего не могли найти возможности для создания голевых моментов.

В ожидании голов Дзюбы

В матче с «Динамо» у «Зенита» на поле снова вышел нападающий Артем Дзюба, которого практически все лето отправляли в аренду в команды из России и Турции. Тем не менее Манчини доверяет футболисту и надеется на него. На послематчевой пресс-конференции тренер заявил, что ждет от форварда голов уже в ближайшее время. Сам Дзюба общаться с журналистами отказался.

Вообще среди игроков «Зенита» в смешанной зоне стадиона никто не остановился. Единственным, кто поговорил на телекамеры, был защитник Бранислав Иванович. Отказался от общения и дебютировавший за петербургскую команду Эмилиано Ригони. Аргентинский полузащитник, перешедший в «Зенит» под закрытие трансферного окна, впервые вышел на поле в футболке петербургского клуба в матче с «Динамо».

В целом в летнее трансферную кампанию «Зенит» усилился пятью аргентинцами. Помимо Ригони, в команду пришли Себастьян Дриусси, Леандро Паредес, Эмануэль Маммана и Матиас Краневиттер. На пресс-конференции Манчини был задан вопрос, чем ему так нравятся аргентинцы и почему их всегда так много в командах итальянца. Сначала тренер отшутился, сказав, что ему нравятся женщины, а не аргентинцы, но потом рассказал, что, по его мнению, аргентинские футболисты имеют бойцовский характер и хорошо играют.

Стоит добавить, что итальянский специалист не пришел на обязательное предматчевое флеш-интервью. За это, согласно регламенту, тренеру грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Если же Манчини докажет, что отсутствовал по уважительной причине, тогда он сможет избежать наказания.

Принципиальные болельщики

Противостояние болельщиков «Динамо» и «Зенита» уже давно носит принципиальный характер. Фанаты команд практически ненавидят друг друга, не только поддерживая свою команду весь матч, но и выкрикивая оскорбления против команды-соперника. Этот матч не стал исключением.

Еще до начала игры на улицах вблизи «Арены-Химки» фанаты провоцировали друг друга. А во время встречи на трибунах не проходило и 10 минут без различных подколок и оскорблений с обеих сторон. За соответствующее поведение болельщиков будут оштрафованы клубы. При этом больших стычек удалось избежать, на площади перед стадионом сотрудники полиции поставили забор, а также был выставлен разделительный кордон из сотрудников Росгвардии.

Поругивая чужих, болельщики не забывали поддерживать своих. Перед началом матча динамовцы растянули на своей фанатской трибуне большой баннер в поддержку нападающего Кирилла Панченко.

Зенитовские фанаты, в свою очередь, привезли с собой перфоманс, посвященный годовщине начала блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. На центральном полотне были написаны строчки из стихотворения советской поэтессы Ольги Берггольц: «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам». Вокруг баннера фанаты выложили мозаику из белых и черных листков с фотографиями и всей трибуной прочитали это стихотворение.

После девяти туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Динамо» располагается на 11-м месте с девятью очками.