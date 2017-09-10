«Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» в матче чемпионата России

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Встреча, прошедшая в подмосковных Химках в воскресенье, завершилась со счетом 0:0.

Динамовцы набрали 9 очков и идут на 11-м месте в таблице премьер-лиги. «Зенит» с 21 очком в активе занимает первую строчку, обгоняя еще не сыгравший свой матч девятого тура московский «Локомотив» на 2 очка.