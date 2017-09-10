«Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» в матче чемпионата России
ХИМКИ (Московская область), 10 сен —
Р-Спорт. Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче девятого тура чемпионата России.
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Встреча, прошедшая в подмосковных Химках в воскресенье, завершилась со счетом 0:0.
Динамовцы набрали 9 очков и идут на 11-м месте в таблице
В следующем туре «Динамо» 15 сентября сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», а «Зенит» 18 сентября примет в
|10.09.2017 14:00
|Зрители 11518
|основной раунд: 9-й тур
|Арена Химки
Главные тренеры
|Юрий Калитвинцев
|Роберто Манчини
Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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