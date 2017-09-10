Манчини: Жду голов от Дзюбы в ближайшее время

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«Мы хорошо играли во втором тайме, но были медленными в первом, не могли находить пространство, чтобы создавать моменты. Выход Дзюбы во втором тайме? Дзюба делал то, что должен был делать. Да, периодически ошибался, но жду от него голов в ближайшее время. Ригони? Думаю, он может играть намного лучше», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.