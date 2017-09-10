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10 сентября 2017, 16:35 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Манчини: Жду голов от Дзюбы в ближайшее время

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал гостевую ничью с «Динамо» (0:0) в матче девятого тура РФПЛ, а также сообщил, что ждёт голов от нападающего своей команды Артёма Дзюбы.

Главный тренер Зенита Роберто Манчини прокомментировал гостевую ничью с Динамо (0:0) в матче девятого тура РФПЛ а также сообщил что ждёт голов от нападающего своей команды Артёма Дзюбы. Увеличить
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«Мы хорошо играли во втором тайме, но были медленными в первом, не могли находить пространство, чтобы создавать моменты. Выход Дзюбы во втором тайме? Дзюба делал то, что должен был делать. Да, периодически ошибался, но жду от него голов в ближайшее время. Ригони? Думаю, он может играть намного лучше», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

10.09.2017 14:00 Зрители 11518 основной раунд: 9-й тур Арена Химки
Динамо М 0:0 Зенит
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Роберто Манчини
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Владимир Рыков 4
66′ Иван Темников 11
Хали Тьям 6
45+2′ Самба Соу 27
77′ Антон Соснин 23
Александр Ташаев 88
80′ Кирилл Панченко 8
84′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
90′ Фатош Бечирай 21
Александр Сапета 41
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин 70′
9 Александр Кокорин
10 Эмилиано Ариэль Ригони 55′
22 Артем Дзюба
5 Леандро Паредес 86′
7 Дмитрий Полоз
11 Себастьян Дриусси 77′
17 Олег Шатов
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 2
3 Угловые 6
11 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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