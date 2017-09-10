Манчини: Жду голов от Дзюбы в ближайшее время
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал гостевую ничью с «Динамо» (0:0) в матче девятого тура РФПЛ, а также сообщил, что ждёт голов от нападающего своей команды Артёма Дзюбы.
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«Мы хорошо играли во втором тайме, но были медленными в первом, не могли находить пространство, чтобы создавать моменты. Выход Дзюбы во втором тайме? Дзюба делал то, что должен был делать. Да, периодически ошибался, но жду от него голов в ближайшее время. Ригони? Думаю, он может играть намного лучше», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
|10.09.2017 14:00
|Зрители 11518
|основной раунд: 9-й тур
|Арена Химки
Главные тренеры
|Юрий Калитвинцев
|Роберто Манчини
Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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