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10 сентября 2017, 5:04 | Футбол: Премьер-лига | Хабаровский край сегодня

«СКА-Хабаровск» сыграет на самой маленькой арене РФПЛ

Хабаровские армейцы возобновляют чемпионат матчем против «Урала».

После двухнедельного перерыва, вызванного проведением матчей национальных сборных в рамках квалификации ЧМ-2018, возобновились матчи чемпионата России по футболу в Премьер-лиге. 11 сентября «СКА-Хабаровск» сыграет в Екатеринбурге против «Урала». Главным тренером соперника является Александр Тарханов, в молодости успевший поиграть за наших армейцев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ФК «Урал» до завершения реконструкции «Екатеринбург Арены», принимающей игры финального раунда ЧМ-2018, проводит домашние игры на стадионе «СКБ-Банк Арена» (бывший «Уралмаш»). Он может принять на своих трибунах 10 000 зрителей. Это самая маленькая арена, где проводятся матчи главных команд РФПЛ в сезоне 2017/18.

Начало встречи в 00:30 по хабаровскому времени (12 сентября). Прямая видеотрансляция матча на канале Наш Футбол. За ходом игры также можно будет следить на сайте РФПЛ и Sportbox.ru.

10 сентября на поле базы «Бажовия» в поселке Сысерть Свердловской области состоится матч молодежных команд «Урал» и «СКА-Хабаровск».

Начало игры — в 20:00 по хабаровскому времени. Трансляция матча запланирована на официальном YouTube канале Ural TV.
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