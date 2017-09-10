«Зенит» в гостях у «Динамо» попробует продлить беспроигрышную серию в РФПЛ

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«Зенит» проигрывать не намерен

Петербургский клуб остается единственным, кто не познал горечь поражений в текущем розыгрыше РФПЛ, и не собирается прерывать свою беспроигрышную серию в Химках. «Зенит» лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя, московский «Локомотив», на одно очко. «Бело-голубые» стартовали ни шатко ни валко: после возвращения из ФНЛ команде Юрия Калитвинцева явно не хватает стабильности. «Динамо» чередует удачные встречи с досадными поражениями и уже отстает от лидера на 12 очков.

Команда Роберто Манчини уверенно стартовала в чемпионате и выполнила в Лиге Европы программу-минимум, сумев выйти в групповой этап. «Сине-бело-голубые» провели самую масштабную трансферную кампанию среди клубов РФПЛ минувшим летом и имели возможность качественно подготовиться к противостоянию с «бело-голубыми» во время паузы на игры сборных. Два игрока «Зенита», полузащитник Далер Кузяев и голкипер Андрей Лунёв, в начале сентября в составе сборной России приняли участие в товарищеском матче против «Динамо», в котором команда Станислава Черчесова одержала уверенную победу (3:0).

Футболисты сборной России. РИА "Новости"

Нельзя сказать, что за последние недели «Динамо» стало сильнее: клуб покинули полузащитник Алексей Ионов и ушедший в аренду в пермский «Амкар» опытный защитник Дмитрий Белоруков. «Зенит», напротив, усилился. В стан «сине-бело-голубых» перешел экс-защитник «Ростова» Миха Мевля. Накануне игры в Химках словенский футболист пообщался с журналистами на базе клуба в Удельном парке, отметив, что готов сыграть с «Динамо».

Принципиальной предстоящая встреча может получиться для экс-форварда «Динамо» Александра Кокорина, который при Манчини превратился в главного бомбардира клуба с берегов Невы. В текущем сезоне Кокорин уже наколотил 9 мячей с учетом Лиги Европы и в матче с бывшими одноклубниками может довести количество голов до десяти. Кокорин уже знает, как забивать «Динамо». В мае 2016 года нападающий забил «бело-голубым» один из мячей во встрече премьер-лиги, завершившейся разгромом (3:0), после чего московский клуб вылетел в ФНЛ.

Разгромы

История противостояний «Зенита» и «Динамо» полна скандалов. Болельщики этих клубов являются одними из самых непримиримых противников в российском футболе. Начать стоит с того, что свое самое разгромное поражение клуб из Ленинграда потерпел именно от «Динамо», проиграв в матче чемпионата СССР в 1949 году со счетом 0:8. Самую звонкую оплеуху в российской премьер-лиге «Зенит» также получил от «бело-голубых»: в мае 2003 года команда Властимила Петржелы проиграла в гостях со счетом 1:7. «Зенит» ответил на это поражение в августе 2007 года разгромом «Динамо» в матче Кубка России — 9:3.

Тем не менее в российский период истории футболисты одного клуба нередко оказывались в стане непримиримого соперника. Так Данни сменил «Динамо» на «Зенит» в 2008 году и в первом же матче помог команде Дика Адвоката завоевать Суперкубок УЕФА. Вскоре после ссоры с Лучано Спаллетти пополнил ряды «Динамо» транзитом через «Анжи» в 2013 году экс-капитан «Зенита» Игорь Денисов. Выступали за «Динамо» в разное время ковавшие славу «Зениту» Владислав Радимов, Александр Панов, Александр Кержаков, Томаш Губочан, Игорь Семшов, Роман Березовский, Андрей Кобелев. В данный момент за «Зенит» выступают экс-динамовцы Кокорин и Юрий Жирков.

Оскорбления, «технари» и кровь

Защитник ФК "Динамо" Владимир Гранат и вратарь ФК "Зенит" Юрий Лодыгин (слева направо) во время беспорядков на стадионе "Петровский". РИА "Новости"

«Зенит» завоевал свой первый значимый титул в российский период истории в мае 1999 года, обыграв в Москве «Динамо» и завоевав Кубок России. После этого шумного выезда фанатов «сине-бело-голубых» в столицу взаимоотношения болельщиков ухудшились. Апрель 2000 года стал месяцем, который, вероятно, навсегда рассорил поклонников двух клубов. В Санкт-Петербурге во время драки между фанатами московского «Динамо» и «Зенита» погиб 15-летний петербуржец Виталий Петухов, не состоявший в фанатских группировках «Зенита». После этого отношения фанатов приняли характер войны. Столкновения болельщиков в обоих городах стали нормой.

Оскорбления половинки Владислава Радимова Татьяны Булановой фанатами «Динамо», спекуляции на тему блокадного Ленинграда со стороны московских «любителей» футбола в Химках, оскорбление легенды советского футбола Льва Яшина фанатами «Зенита» ужасным по своему содержанию баннером повлекли за собой настоящую вражду.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 9, 10.09.2017, 14:00 -:- Динамо М Зенит

Матч 16-го тура чемпионата России-2012/13 между «Динамо» и «Зенитом», проходивший 17 ноября 2012 года на «Арене Химки» был прерван на 51-й минуте из-за использования болельщиками пиротехники. Одна из петард взорвалась рядом с вратарем хозяев поля Антоном Шуниным и ранила его. В итоге врачи диагностировали у голкипера ожог роговицы глаза. На момент остановки матча «Динамо» выигрывало со счетом 1:0. В результате «Зениту» было засчитано техническое поражение.

В матче команд в чемпионате России 11 мая 2014 года болельщики прорвались на поле петербургского стадиона «Петровский», игра была остановлена арбитром. Один из выбежавших на поле фанатов, позже стало известно, что его прозвище Гулливер, ударил защитника «Динамо» Владимира Граната по лицу. Защитнику был поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мягких тканей лица. Позже Гулливер принес Гранату извинения. «Зениту» вновь было засчитано поражение.

Предстоящая встреча станет первой между соперниками после возвращения «бело-голубых» в РФПЛ. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Дмитрий Колосков (Уфа). Резервный арбитр — Николай Волошин (Смоленск).