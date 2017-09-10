«Зенит» в гостях у «Динамо» попробует продлить беспроигрышную серию в РФПЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 сен —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» встретятся с московским «Динамо» в центральном матче 9-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоится в Химках в воскресенье, 10 сентября, и начнется в 14:00 мск.
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«Зенит» проигрывать не намерен
Петербургский клуб остается единственным, кто не познал горечь поражений в текущем розыгрыше РФПЛ, и не собирается прерывать свою беспроигрышную серию в Химках. «Зенит» лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя, московский «Локомотив», на одно очко. «Бело-голубые» стартовали ни шатко ни валко: после возвращения из ФНЛ команде Юрия Калитвинцева явно не хватает стабильности. «Динамо» чередует удачные встречи с досадными поражениями и уже отстает от лидера на 12 очков.
Команда Роберто Манчини уверенно стартовала в чемпионате и выполнила в Лиге Европы
Нельзя сказать, что за последние недели «Динамо» стало сильнее: клуб покинули полузащитник Алексей Ионов и ушедший в аренду в пермский «Амкар» опытный защитник Дмитрий Белоруков. «Зенит», напротив, усилился. В стан «сине-бело-голубых» перешел
Принципиальной предстоящая встреча может получиться для
Разгромы
История противостояний «Зенита» и «Динамо» полна скандалов. Болельщики этих клубов являются одними из самых непримиримых противников в российском футболе. Начать стоит с того, что свое самое разгромное поражение клуб из Ленинграда потерпел именно от «Динамо», проиграв в матче чемпионата СССР в 1949 году со счетом 0:8. Самую звонкую оплеуху в российской
Тем не менее в российский период истории футболисты одного клуба нередко оказывались в стане непримиримого соперника. Так Данни сменил «Динамо» на «Зенит» в 2008 году и в первом же матче помог команде Дика Адвоката завоевать Суперкубок УЕФА. Вскоре после ссоры с Лучано Спаллетти пополнил ряды «Динамо» транзитом через «Анжи» в 2013 году
Оскорбления, «технари» и кровь
«Зенит» завоевал свой первый значимый титул в российский период истории в мае 1999 года, обыграв в Москве «Динамо» и завоевав Кубок России. После этого шумного выезда фанатов «сине-бело-голубых» в столицу взаимоотношения болельщиков ухудшились. Апрель 2000 года стал месяцем, который, вероятно, навсегда рассорил поклонников двух клубов. В
Оскорбления половинки Владислава Радимова Татьяны Булановой фанатами «Динамо», спекуляции на тему блокадного Ленинграда со стороны московских «любителей» футбола в Химках, оскорбление легенды советского футбола Льва Яшина фанатами «Зенита» ужасным по своему содержанию баннером повлекли за собой настоящую вражду.
Матч 16-го тура чемпионата России-2012/13 между «Динамо» и «Зенитом», проходивший 17 ноября 2012 года на «Арене Химки» был прерван на 51-й минуте
В матче команд в чемпионате России 11 мая 2014 года болельщики прорвались на поле петербургского стадиона «Петровский», игра была остановлена арбитром. Один из выбежавших на поле фанатов, позже стало известно, что его прозвище Гулливер, ударил защитника «Динамо» Владимира Граната по лицу. Защитнику был поставлен диагноз закрытая
Предстоящая встреча станет первой между соперниками после возвращения «бело-голубых» в РФПЛ. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Дмитрий Колосков (Уфа). Резервный арбитр — Николай Волошин (Смоленск).
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