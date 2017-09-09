Игроки «Спартака» не общались с прессой из-за обиды на СМИ
МОСКВА, 9 сен —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Футболисты московского «Спартака» отказались от общения с прессой после матча с казанским «Рубином» из-за обиды на журналистов, заявил глава департамента по связям с общественностью «красно-белых» Леонид Трахтенберг.
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В субботу «Рубин» в Москве проиграл «Спартаку» со счетом 0:1 в матче девятого тура чемпионата России. Автором единственного мяча на 48-й минуте стал Куинси Промес.
По словам Трахтенберга, футболисты действующего чемпиона страны «Спартака» обиделись на СМИ за «списание в архив» (многочисленные публикации в прессе с утверждением, что защитить чемпионский титул команде не удастся), при этом представитель «красно-белых» пообещал, что подобного в сезоне больше не случится.
Благодаря победе в субботу «Спартак» набрал 12 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате
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