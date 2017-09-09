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9 сентября 2017, 21:16 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Гол Промеса принес «Спартаку» победу над «Рубином»

МОСКВА, 9 сен — Р-Спорт. Футболисты «Спартака» одержали победу над казанским «Рубином» в домашнем матче девятого тура чемпионата России.

Болельщик ФК Спартак в на матче 9-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Рубин (Казань). Увеличить
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© РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Москве на стадионе «красно-белых», завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте забил Куинси Промес, отличившийся после передачи капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

Данный мяч стал для Промеса 50-м в 100 матчах, проведенных в футболке «Спартака».

«Красно-белые» прервали трехматчевую безвыигрышную серию и, набрав 12 очков, поднялись на восьмое место в таблице премьер-лиги. «Рубин» потерпел третье поражение в сезоне, завершив шестиматчевую беспроигрышную серию. Казанский клуб с 14 очками остался на шестой строчке в таблице.

В следующем туре «Спартак» 17 сентября сыграет на выезде с «Тосно» (Ленинградская область), а «Рубин» в тот же день примет в Казани екатеринбургский «Урал».

9.09.2017 19:00 Зрители 28781 основной раунд: 9-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Рубин
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Курбан Бердыев
Голы
48′ Квинси Промес (Д. Глушаков) 10
Составы
Артем Ребров 32
Георгий Джикия 14
Сальваторе Боккетти 16
73′ Илья Кутепов 29
40′ Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Денис Глушаков (к) 8
17′ Квинси Промес 10
Лукас Мартинс Фернанду 11
20′ 75′ Ивелин Попов 71
Марио Пашалич 50
88′ де Соуза Луиз Адриану 12
Педро Роша 99
1 Сергей Рыжиков
3 Эльмир Набиуллин
23 Мориц Бауэр
14 Владимир Гранат
44 Гонсалес Сесар Навас (к)
61 Карадениз Гекдениз
9 Максим Канунников
4 Янн М`Вила
5 Рагнар Сигурдссон 69′ 34′
80 Егор Сорокин
20 Мийо Цакташ 76′
8 Александр Сонг
27 Магомед Оздоев 70′
10 Максим Лестьенн
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 0
7 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 2
12 Фолы 15
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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