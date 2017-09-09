Гол Промеса принес «Спартаку» победу над «Рубином»

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Встреча, прошедшая в субботу в Москве на стадионе «красно-белых», завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте забил Куинси Промес, отличившийся после передачи капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

Данный мяч стал для Промеса 50-м в 100 матчах, проведенных в футболке «Спартака».

«Красно-белые» прервали трехматчевую безвыигрышную серию и, набрав 12 очков, поднялись на восьмое место в таблице премьер-лиги. «Рубин» потерпел третье поражение в сезоне, завершив шестиматчевую беспроигрышную серию. Казанский клуб с 14 очками остался на шестой строчке в таблице.

В следующем туре «Спартак» 17 сентября сыграет на выезде с «Тосно» (Ленинградская область), а «Рубин» в тот же день примет в Казани екатеринбургский «Урал».