«Ростов» ушел от поражения в матче с тульским «Арсеналом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Субботняя игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:2. На гол Артура Юсупова (7-я минута) «Арсенал» ответил дублем Луки Джорджевича (32, 70), но на 85-й минуте Тимофей Калачев реализовал пенальти и помог ростовчанам уйти от поражения.

После девяти сыгранных матчей «Ростов» набрал 16 очков и занимает четвертое место в таблице, «Арсенал» с 8 баллами идет 13-м.

В следующем туре ростовская команда 16 сентября сыграет на выезде с московским ЦСКА. «Арсенал» днем ранее примет московское «Динамо».