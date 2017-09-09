«Ростов» ушел от поражения в матче с тульским «Арсеналом»
МОСКВА, 9 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Ростова» на своем поле сыграли вничью с тульским «Арсеналом» в матче девятого тура чемпионата России.
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Субботняя игра в
После девяти сыгранных матчей «Ростов» набрал 16 очков и занимает четвертое место в таблице, «Арсенал» с 8 баллами идет 13-м.
В следующем туре ростовская команда 16 сентября сыграет на выезде с московским ЦСКА. «Арсенал» днем ранее примет московское «Динамо».
Главные тренеры
|Леонид Кучук
|Миодраг Божович
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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