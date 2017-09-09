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9 сентября 2017, 19:11 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Ростов» ушел от поражения в матче с тульским «Арсеналом»

МОСКВА, 9 сен — Р-Спорт. Футболисты «Ростова» на своем поле сыграли вничью с тульским «Арсеналом» в матче девятого тура чемпионата России.

Футболисты Ростова на своем поле сыграли вничью с тульским Арсеналом в матче девятого тура чемпионата России. Увеличить
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Субботняя игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:2. На гол Артура Юсупова (7-я минута) «Арсенал» ответил дублем Луки Джорджевича (32, 70), но на 85-й минуте Тимофей Калачев реализовал пенальти и помог ростовчанам уйти от поражения.

После девяти сыгранных матчей «Ростов» набрал 16 очков и занимает четвертое место в таблице, «Арсенал» с 8 баллами идет 13-м.

В следующем туре ростовская команда 16 сентября сыграет на выезде с московским ЦСКА. «Арсенал» днем ранее примет московское «Динамо».

9.09.2017 16:30 Зрители 10856 основной раунд: 9-й тур Олимп-2
Ростов 2:2 Арсенал Т
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Леонид Кучук Миодраг Божович
Голы
7′ Артур Юсупов (А. Ионов) 7
85′ Тимофей Калачев 2
18 Лука Джорджевич (В. Альварес, И. Шевченко) 32′
18 Лука Джорджевич (В. Альварес) 70′
Составы
Сергей Песьяков 30
Сергей Паршивлюк 4
Мацей Вилюш 3
Матия Бобен 5
Сверрир Ингасон 15
Тимофей Калачев (к) 2
Артур Юсупов 7
Павел Могилевец 18
73′ Игорь Киреев 8
Хорен Байрамян 19
65′ Алексей Ионов 12
Александр Зуев 10
59′ Владимир Дядюн 22
Александр Бухаров 11
30 Владимир Габулов (к)
9 Кирилл Комбаров
21 Виктор Альварес
6 Максим Беляев 85′
13 Стоппила Сунзу
77 Михаил Александров
88 Игорь Шевченко
20 Горан Чаушич 86′
55 Александру Бурчану
87 Илья Максимов 71′ 52′
23 Игорь Горбатенко
18 Лука Джорджевич 78′
19 Федерико Иван Расич
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 3
14 Фолы 16
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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