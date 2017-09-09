«По идее, мяч покинул пределы поля». Новый судейский скандал в РФПЛ

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ЧТО ПРОИЗОШЛО

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fc_anji">@fc_anji</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 9-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8?src=hash">#ТосноАнжи</a> 1:2 25' Олег Данченко <a href="https://t.co/wbf4y1yGO0">pic.twitter.com/wbf4y1yGO0</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/906481368053424128">9 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На 25-й минуте матча перед вторым голом гостей защитник ленинградского клуба Виталий Шахов выбил мяч на ногу сопернику, который сделал передачу на полузащитника Олега Данченко. Тот с линии штрафной пробил в дальний угол ворот Давида Юрченко.

На повторе видно, что перед тем, как Шахов попытался выбить мяч из своей штрафной, тот, скорее всего, полностью покинул пределы поля. Однако главный арбитр матча Алексей Еськов и его ассистенты этого не зафиксировали — и игра не была остановлена.

Напомним, что похожий эпизод произошел в матче 8-го тура чемпионата России в матче ЦСКА — «Ахмат» (0:1). Тогда разразился скандал, который вылился в открытое противостояние ЦСКА и «главного арбитра», главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.

ЧТО СКАЗАЛ УЧАСТНИК МАТЧА

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко в перерыве игры во флеш-интервью телеканалу «Наш футболу» сказал:

— По идее, мяч покинул пределы поля в эпизоде со вторым пропущенным мячом, но в целом его нужно было просто выбивать в аут, а не в поле. Что первый, что второй гол мы привезли себе сами, это наши собственные ошибки. Еще есть второй тайм, пока ничего страшного не произошло. Думаю, исправим ситуацию — и все будет хорошо.

ЧТО СКАЗАЛ «ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский — «СЭ»:

— У меня нет абсолютной уверенности, что мяч покинул пределы поля — с того ракурса, что я увидел. Не знаю, будет ли рассматриваться этот эпизод на Контрольно-квалификационной комиссии, потому что с того ракурса, который есть, невозможно определить, покинул мяч линию ворот нет. Это дискуссионный момент.

Если комиссия сама захочет рассмотреть вопрос, то она внесет его в повестку. Но у меня нет никаких оснований полагать после увиденного, что мяч полностью покинул пределы поля.

Я в который раз говорю, что мы можем решить эту проблему за «20 копеек». Один раз случился момент в матче ЦСКА — «Ахмат» — и возникает серийность, а мы должны как-то реагировать. Необходимо обязать футбольные клубы поставить камеры на трибунах четко по линии ворот, чтобы видеть, пересек линию мяч ее или нет. В этом году наблюдается периодичность таких моментов, надо принимать решение.

Буду говорить с Виталием Леонтьевичем (Мутко. — Прим. «СЭ») на эту тему. Он реагирует быстро на подобные вещи и может принять соответствующее решение. (Сергей ЕГОРОВ).