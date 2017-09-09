«Тосно» и «Анжи» сыграли вничью в матче девятого тура чемпионата России по футболу
ТАСС, 9 сентября. «Тосно» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» со счетом 2:2 в домашнем матче девятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
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В составе хозяев забитыми мячами отметились Евгений Марков (5-я минута) и Вагиз Галиулин (63). У гостей отличились Александр Прудников (18) и Олег Данченко (25).
Прудников забил гол в своем первом матче после возвращения в «Анжи», который в мае не стал продлевать контракт с форвардом из-за разногласий с главным тренером команды Александром Григоряном, который в августе ушел из махачкалинского клуба. Прудников провел 150-й матч в РФПЛ и забил 20-й гол.
В турнирной таблице «Тосно» занимает 12-е место, набрав восемь очков. «Анжи» расположился на 14-й позиции, в активе команды семь очков.
В следующем матче РФПЛ 24 сентября «Тосно» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом». Днем ранее «Анжи» на выезде встретится с московским «Спартаком».
МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Ракурс телевизионных камер в матче «Тосно» — «Анжи» не дает оснований утверждать, что перед забитым махачкалинцами голом мяч покинул пределы поля. Такое мнение ТАСС высказал руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.