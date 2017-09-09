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9 сентября 2017, 16:28 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Тосно» и «Анжи» сыграли вничью в матче девятого тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 9 сентября. «Тосно» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» со счетом 2:2 в домашнем матче девятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Встреча на стадионе Петровский завершилась со счетом 2:2. Увеличить
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В составе хозяев забитыми мячами отметились Евгений Марков (5-я минута) и Вагиз Галиулин (63). У гостей отличились Александр Прудников (18) и Олег Данченко (25).

Прудников забил гол в своем первом матче после возвращения в «Анжи», который в мае не стал продлевать контракт с форвардом из-за разногласий с главным тренером команды Александром Григоряном, который в августе ушел из махачкалинского клуба. Прудников провел 150-й матч в РФПЛ и забил 20-й гол.

В турнирной таблице «Тосно» занимает 12-е место, набрав восемь очков. «Анжи» расположился на 14-й позиции, в активе команды семь очков.

В следующем матче РФПЛ 24 сентября «Тосно» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом». Днем ранее «Анжи» на выезде встретится с московским «Спартаком».

9.09.2017 14:00 основной раунд: 9-й тур Петровский
Тосно 2:2 Анжи
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Вадим Скрипченко
Голы
5′ Евгений II Марков (А. Заболотный, М. Палиенко) 20
63′ Вагиз Галиулин 21
49 Александр Прудников (И. Маркелов) 18′
94 Олег Данченко (И. Маркелов) 25′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Раде Дугалич 26
Виталий Шахов 13
Евгений Чернов 28
Вагиз Галиулин 21
Максим Палиенко 11
Антон Заболотный 17
Ян Казаев 91
78′ Аслан Дудиев 3
Никола Труич 77
67′ Евгений II Марков 20
Нуну Роша 15
81′ 85′ Марко Полетанович 88
Александр Трошечкин 23
98 Александр Будаков
3 Владимир Полуяхтов
14 Игорь Армаш
92 Сергей Брызгалов
91 Павел Яковлев (к)
88 Иван Маркелов
49 Александр Прудников
2 Гурам Тетрашвили
94 Олег Данченко 72′
8 Арсен Хубулов
7 Адлан Кацаев 54′
77 Аяз Гулиев
29 Вадим Афонин 59′
78 Михаил Бакаев
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 4
18 Удары (всего) 5
9 Удары в створ 4
4 Угловые 6
8 Фолы 11
0 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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РФС: Нет оснований утверждать, что судьи ошиблись с голом «Анжи» в ворота «Тосно»

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Ракурс телевизионных камер в матче «Тосно» — «Анжи» не дает оснований утверждать, что перед забитым махачкалинцами голом мяч покинул пределы поля. Такое мнение ТАСС высказал руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.
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