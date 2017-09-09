«Тосно» и «Анжи» сыграли вничью в матче девятого тура чемпионата России по футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе хозяев забитыми мячами отметились Евгений Марков (5-я минута) и Вагиз Галиулин (63). У гостей отличились Александр Прудников (18) и Олег Данченко (25).

Прудников забил гол в своем первом матче после возвращения в «Анжи», который в мае не стал продлевать контракт с форвардом из-за разногласий с главным тренером команды Александром Григоряном, который в августе ушел из махачкалинского клуба. Прудников провел 150-й матч в РФПЛ и забил 20-й гол.

В турнирной таблице «Тосно» занимает 12-е место, набрав восемь очков. «Анжи» расположился на 14-й позиции, в активе команды семь очков.

В следующем матче РФПЛ 24 сентября «Тосно» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом». Днем ранее «Анжи» на выезде встретится с московским «Спартаком».