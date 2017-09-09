«Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» в матче молодёжного первенства

Ключевые эпизоды матча пришлись на финальный игровой отрезок. Точный удар нападающего Николая Обольского на 75-й минуте вывел вперёд в счёте хозяев, однако «Зенит» отыгрался уже через шесть минут благодаря голу полузащитника Кирилла Макеева.

«Динамо» (16 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице молодёжного первенства, «Зенит» (14) находится на седьмой строчке.