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9 сентября 2017, 16:08 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФС: Нет оснований утверждать, что судьи ошиблись с голом «Анжи» в ворота «Тосно»

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Ракурс телевизионных камер в матче «Тосно» — «Анжи» не дает оснований утверждать, что перед забитым махачкалинцами голом мяч покинул пределы поля. Такое мнение ТАСС высказал руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

Во встрече девятого тура чемпионата России между «Тосно» и «Анжи» (1:1 после первого тайма) перед забитым махачкалинцами голом защитник тосненцев Виталий Шахов, по мнению комментаторов игры, выбивал мяч из-за пределов поля, однако матч не был остановлен.

«У меня нет никаких оснований утверждать, что мяч полностью покинул пределы поля, потому что камера была расположена под углом. И я не исключаю, что проекция мяча касается линии поля. Поэтому ракурс, показанный по телевизору, не дает мне оснований утверждать, что судьи ошиблись», — сказал Будогосский.

Матч между «Тосно» и «Анжи» проходит на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

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Новости Премьер-лиги

«Тосно» и «Анжи» сыграли вничью в матче девятого тура чемпионата России по футболу

«Тосно» и «Анжи» сыграли вничью в матче девятого тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 9 сентября. «Тосно» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» со счетом 2:2 в домашнем матче девятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
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