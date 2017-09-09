РФС: Нет оснований утверждать, что судьи ошиблись с голом «Анжи» в ворота «Тосно»
МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Ракурс телевизионных камер в матче «Тосно» — «Анжи» не дает оснований утверждать, что перед забитым махачкалинцами голом мяч покинул пределы поля. Такое мнение ТАСС высказал руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.
Во встрече девятого тура чемпионата России между «Тосно» и «Анжи» (1:1 после первого тайма) перед забитым махачкалинцами голом защитник тосненцев Виталий Шахов, по мнению комментаторов игры, выбивал мяч
«У меня нет никаких оснований утверждать, что мяч полностью покинул пределы поля, потому что камера была расположена под углом. И я не исключаю, что проекция мяча касается линии поля. Поэтому ракурс, показанный по телевизору, не дает мне оснований утверждать, что судьи ошиблись», — сказал Будогосский.
Матч между «Тосно» и «Анжи» проходит на стадионе «Петровский» в
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