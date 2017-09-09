РФС: Нет оснований утверждать, что судьи ошиблись с голом «Анжи» в ворота «Тосно»

Во встрече девятого тура чемпионата России между «Тосно» и «Анжи» (1:1 после первого тайма) перед забитым махачкалинцами голом защитник тосненцев Виталий Шахов, по мнению комментаторов игры, выбивал мяч из-за пределов поля, однако матч не был остановлен.

«У меня нет никаких оснований утверждать, что мяч полностью покинул пределы поля, потому что камера была расположена под углом. И я не исключаю, что проекция мяча касается линии поля. Поэтому ракурс, показанный по телевизору, не дает мне оснований утверждать, что судьи ошиблись», — сказал Будогосский.