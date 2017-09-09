«Ростов» — «Арсенал Т: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ростова» и тульского «Арсенала» на встречу 9-го тура российской
Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 9 сентября, на стадионе «Олимп-2».
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«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Бобен, Калачёв, Ионов, Киреев, Юсупов, Могилевец, Дядюн.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.
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