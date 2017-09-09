ЦСКА слаб в атаке. И дело не только в нападающем

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УДРУЧАЮЩАЯ КАРТИНА

За игру красно-синие создали лишь три момента, которые можно назвать голевыми — в первом тайме из опасной позиции бил Дзагоев, во втором — Жамалетдинов и Витиньо. На этом все. Маловато для игры с 16-й командой чемпионата. К счастью для армейцев, удар Жамалетдинова оказался голевым.

Как и в двух предыдущих матчах, соперник ЦСКА не претендовал на контроль мяча — «Амкар» решил обороняться на своей половине поля. Но что делали подопечные Виктора Гончаренко до перерыва? Перепасовывались в районе центрального круга! По данным WhoScored, за тайм они совершили 301 передачу! 168 из них на счету трех центральных защитников и опорника Вернблума Это 56% от общего количества передач. Особенно преуспели Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич — по 48 передач. По сути, первая половина игры для ЦСКА прошла впустую.

Удивительная картина: в матче, где соперник окопался у своих ворот, перед линией его обороны мяч у ЦСКА разыгрывали сразу четыре игрока — Вернблум не только не шел вперед, но еще и опускался в линию обороны. Шести атакующим игрокам при таком сценарии зоны в линии обороны соперника искать было проблематично. Отсюда и трудности с голевыми моментами.

«Амкар» оборонялся по схеме 5−4−1. Точно так же, как «Ахмат» в игре предыдущего тура. Второй раз ЦСКА был близок к тому, чтобы наступить на одни и те же грабли. Удивительно, что армейцы с первых минут выглядели пассивно. Мяч почти не доходил до центрфорварда Жемалетдинова. А ведь именно игрока этой позиции принято критиковать у ЦСКА.

МИНИМАЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ

После перерыва Виктор Гончаренко сделал минимальные поправки. Главная из них — армейцы стали играть быстрее. Показательна голевая атака: получив скидку от Витинью, Алексей Березуцкий в касание отыграл мяч на Вернблума, тот в два касания доставил его на Дзагоева, который в два касания вывел на удар Жамалетдинова. Чуть позже возник похожий голевой момент — Дзагоев двумя касаниями вывел на удар Витиньо. За быстротой мысли ЦСКА «Амкар» не успевал.

Во второй тайме ЦСКА стал больше двигать мяч в атакующую линию. Если до перерыва на долю защитников пришлось 56% (168 из 301) передач, то после — 48% (111 из 231). Больше всех из оборонительной четверки передач во второй половине встречи сделал Вернблум — 32.

Другая корректива ЦСКА после перерыва — Вернблум свел к минимуму опускания в зону защитников. Перенасыщения своей половины поля у красно-синих не происходило.

Этих изменений ЦСКА хватило, чтобы обыграть «Амкар». Но что будет дальше? В этом сезоне армейцы обожглись не только на «Урале» и «Ахмате». Еще раньше были встречи с «Локо» (1:3) и «Рубином» (1:2), где ЦСКА испытывал сложности в позиционном нападении.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВЕСТИ ДУХ

После игры с «Ахматом» Виктор Гончаренко отметил, что его команде было важно находить лазейки между линиями соперника. ЦСКА их нашел. Но вот что интересно: системным созданием лазеек красно-синие не занимались. Например, как это делают команды Антонио Конте, где два игрока могут создать зону для третьего. Или как делал «Спартак» в Хабаровске, где Пашалич и Глушаков создавали коридор для передач на Промеса. То, что Вернблум отходил назад в первом тайме, настораживает. Это лишь упрощало жизнь «Амкару».

Для ЦСКА весьма кстати, что начинается Лига чемпионов. И очень хорошо, что первый матч состоится в гостях. Значит, соперник у своих ворот не встанет. А обороняться и контратаковать ЦСКА умеет, что уже показал в Лиге чемпионов. Умение играть от обороны Виктор Гончаренко демонстрировал и до перехода в ЦСКА. Например, в «Уфе».