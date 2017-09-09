Матч «Динамо» — «Зенит» покажут в 9 странах мира
Матч 9-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» покажут в 9 странах мира, сообщает официальный сайт питерского клуба.
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Босния и Герцеговина — SportKlub 2 Serbia.
Кипр — Cytavision Sports 7.
Македония — SportKlub 2 Serbia.
Сербия — SportKlub 2 Serbia.
Словения — Sportklub 2 Slovenia.
Турция — Tivibu Spor 3.
Хорватия — Sportklub 2 Croatia.
Черногория — SportKlub 2 Serbia.
Матч «Динамо» — «Зени» пройдет в воскресенье, 10 сентября. Начало — в 14.00 по московскому времени.
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