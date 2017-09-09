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9 сентября 2017, 13:00 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Матч «Динамо» — «Зенит» покажут в 9 странах мира

Матч 9-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» покажут в 9 странах мира, сообщает официальный сайт питерского клуба.

Матч 9-го тура чемпионата России Динамо — Зенит покажут в 9 странах мира. Увеличить
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Босния и Герцеговина — SportKlub 2 Serbia.

Кипр — Cytavision Sports 7.

Македония — SportKlub 2 Serbia.

Сербия — SportKlub 2 Serbia.

Словения — Sportklub 2 Slovenia.

Турция — Tivibu Spor 3.

Хорватия — Sportklub 2 Croatia.

Черногория — SportKlub 2 Serbia.

Матч «Динамо» — «Зени» пройдет в воскресенье, 10 сентября. Начало — в 14.00 по московскому времени.

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