Семин: Рыбус вернулся из сборной Польши в «Локомотив» с небольшой травмой

Рыбус был вызван в сборную Польши для участия в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2018 года. 4 сентября полузащитник сыграл за национальную команду во встрече со сборной Казахстана (3:0). В воскресенье «Локомотив» на выезде сыграет в матче девятого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата».

«Все сборники приехали в полном здравии за исключением небольшой травмы Рыбуса, но ничего серьезного. Посмотрим, сможет ли он сыграть с “Ахматом”, сегодня у нас еще тренировка», — сказал Семин.

«Другая группа вела недельную подготовку на сборе, провела товарищеский матч со словенской командой «Анкаран» (4:1), проделала хорошую работу, мы получили много информации и теперь готовимся к игре с «Ахматом», — добавил тренер.