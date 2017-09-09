Семин: Рыбус вернулся из сборной Польши в «Локомотив» с небольшой травмой
МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Мацей Рыбус вернулся из расположения сборной Польши с небольшой травмой. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Рыбус был вызван в сборную Польши для участия в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2018 года. 4 сентября полузащитник сыграл за национальную команду во встрече со сборной Казахстана (3:0). В воскресенье «Локомотив» на выезде сыграет в матче девятого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата».
«Все сборники приехали в полном здравии за исключением небольшой травмы Рыбуса, но ничего серьезного. Посмотрим, сможет ли он сыграть с “Ахматом”, сегодня у нас еще тренировка», — сказал Семин.
«Другая группа вела недельную подготовку на сборе, провела товарищеский матч со словенской командой «Анкаран» (4:1), проделала хорошую работу, мы получили много информации и теперь готовимся к игре с «Ахматом», — добавил тренер.
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