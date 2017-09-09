Улицы у стадиона «Динамо» будут названы в честь Никулина, Численко и ветеранов клуба

Данные названия улиц получили наибольшее количество голосов в рамках конкурса. В ходе голосования по улице N1 — вариант с Юрием Никулиным, который был болельщиком «Динамо», победил предложения назвать улицы в честь футболиста и тренера Константина Бескова, голкипера Алексея Хомича, тренера Михаила Якушина и комментатора Вадима Синявского.

Кандидатура Численко в ходе опроса опередила варианты с организатором первой футбольной команды московского «Динамо» Федором Чулковым, известными динамовцами Гавриилом Качалиным, Василием Трофимовым и одним из архитекторов старого стадиона Лазарем Чериковером. В голосование по название третьей улицы вариант с ветеранами «Динамо» оказался выше предложений назвать улицы в честь одного из архитекторов старого стадиона Аркадия Лангмана и шотландского проектировщика Петровского парка Адама Менеласа.

При этом, если городская комиссия по наименованию улиц по тем или иным регламентным требованиям не закрепит юридически данные результаты голосования, его победителями будут названы следующие по рейтингу варианты.