«Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локо»: тур с курсом на Европу

Несколько лет назад пауза на матчи сборных многие наши клубы выбивала из колеи. ЦСКА, «Зенит», другие топ-клубы, отпуская под знамена по десятку человек, а то и больше, наживали себе проблем. Тренировочный процесс нарушался напрочь; сборники возвращались, сделав круг, в полярно разных состояниях: первый — нервный, второй довольный, третий — в лазарете, четвертого разгромили, пятый — помятый после двух трансатлантических полетов, шестой устал, седьмой в глухом запасе просидел и так далее. Это разбалтывало даже сильнейшие команды. Армейцы, помнится, однажды, перед тем как разбрестись по сборным, уничтожили «Ростов» — 6:0, а вновь собравшись вместе, еле-еле одолели «Арсенал», который тульский, — 2:1 и были всмятку разбиты не в Мюнхене, не в Мадриде, а в Риме — 1:5.

Нынешний же перерыв для большинства клубов впервые за много лет стал долгожданным, как дождь после засухи. Короткая предсезонка и быстрый старт, отсчитавший за полтора месяца целую четверть чемпионата, дали слишком мало времени на обработку состава и подгонку игровых конструкций. Две недели передышки позволяли все это наверстать, доделать, кое-где и отшлифовать, благо, сборные не растаскивали игроков поголовно, а лишь позаимствовали нескольких, и в распоряжении тренеров был почти весь кадровый боекомплект. Поэтому 9-й тур может преподнести немало неожиданностей, ведь многие команды в эти «рабочие каникулы» наверняка смогли поправиться и даже в чем-нибудь измениться, другие — обрести стабильную сыгранность, а иные — засучить рукава и встать на путь к исправлению. Очень непредсказуемый намечается тур.

Особое внимание в нем само собой будет приковано к еврокубковому квартету. Конечно, календарные матчи чемпионата нечасто помогают понять, готовы ли наши команды к международным сражениям: все-таки дома и оппоненты, как правило, послабее, и ответственность не настолько высока, и прав на промахи в длинном розыгрыше гораздо больше, чем в 6-матчевой пульке. Да и осторожничают порой футболисты с тренерами, держа в уме заграницу. Силы берегут, здоровье щадят. Не всегда, в общем, тур чемпионата в этом ракурсе информативен. И тем не менее, по привычке и с надеждой, все равно зритель будет вглядываться в делегатов евросъездов пристальнее, чем в их противников и соседей по таблице. Тем более что расписание предопределило им очень интересные встречи, примечательные и без условий, и без условностей.

ЦСКА, не тратя лишних усилий, взял три очка в Перми, чем повысил себе настроение перед поездкой в Лиссабон на встречу с «Бенфикой». Это если говорить об эмоциональной составляющей, но чтобы во вторник выглядеть конкурентноспособными в столице Португалии, в собственно футболе армейцам нужно кардинально прибавить по сравнению с матчем с «Амкаром».

«Спартак» ждет в гости старую-новую команду Бердыева. Событие в принципе неординарное, а в сложившихся обстоятельствах и вовсе знаковое. «Рубин» выступит экзаменатором для чемпиона, въедливо проверит его работу над ошибками и способность противостоять соперникам европейского порядка. Не исключено, что по итогам этой проверки с нынешним «Спартаком» все окончательно станет ясно — как не исключено и то, что он откроется всем нам заново, а может даже, и удивит. Не 14, а все 20 дней, в числе которых 20 часов в самолете, было у Карреры после провальной игры с «Локо». Оптимальный срок для выздоровления от лихорадки, сопровождавшей красно-белых с первого тура, и для зализывания ран, нанесенных железнодорожниками, а еще раньше — «Зенитом». Но и Бердыеву, можно не сомневаться, очень пригодился этот полумесяц. А как он умеет раскладывать «Спартак» на молекулы, общеизвестно. Интрига, одним словом, умопомрачительная.

Практически полностью перекроенный «Зенит» до остановки пару раз восхитил новым фасоном, но в целом выглядел не очень-то ладным, сшитым наспех. В отличие от Карреры и Бердыева, у Манчини в августе не было шанса поднять голову и выдохнуть: матчи, матчи, матчи… Теперь он смог, наконец, поработать с командой в спокойной обстановке, причем практически в полном составе: отлучались только Лунев, Паредес и Кузяев, к которым и до перерыва не было претензий, опытнейший Иванович, понимающий все с полуслова, неиграющий Нобоа и новичок Мевля. В воскресенье против «Динамо» и в четверг в Скопье «Зенит», учитывая превосходство в классе, обязан убедить в том, что результата он отныне и впредь будет добиваться не только за счет кокоринского рвения, но и другими способами.

Последним из лидеров и, одновременно, еврокубковых посланников России выступит «Локомотив». У него задача в перерыве была, пожалуй, попроще: сохранить и приумножить наработанное. Судя по тому, как здорово смотрелись в сборной братья Миранчуки и Тарасов, с каким задором играет сейчас Фернандеш и насколько мотивирован только что пришедший в команду герой финала Euro-2016 Эдер, за команду Семина могут тревожиться только ее прямые конкуренты. Всех остальных она пока очень даже обнадеживает. Хотя теоретик Кононов, практикующий в Грозном, наверняка постарался сделать так, чтобы и «Ахмату», воскресному визави «Локо», помог тренировочный полумесяц.