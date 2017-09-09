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9 сентября 2017, 10:33 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Александр Павленко: «Барселона» мной интересовалась, но я туда не хотел

Полузащитник «Урала» Александр Павленко в интервью «Известиям» отметил, что во время выступлений за «Спартак» слышал об интересе со стороны «Барселоны».

По словам футболиста, тогда он не хотел никуда уходить, потому что играл за лучшую команду России.

— Полузащитника ЦСКА Александра Головина сватают то в «Боруссию», то в «Арсенал». Когда вы были молодым, вокруг вас ходили подобные слухи?

— О «Барселоне» говорили. Но это «инсайдерская информация». Когда за «Спартак» начинал играть в Лиге чемпионов в 17 лет, «Барселона» интересовалась.

— Откуда вы узнали об этом?

— Какие-то слухи. Нобель Арустамян писал (смеётся).

— Никто из представителей клуба не говорил, что скауты едут посмотреть на вас в деле?

— Раньше такого не было.

— Вам было интересно перейти в «Барселону»?

— Конечно, нет.

— Неужели не хотели поиграть в Европе?

— Я играл в лучшей команде России, поэтому не хотел никуда уходить.

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