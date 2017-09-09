Александр Павленко: «Барселона» мной интересовалась, но я туда не хотел

По словам футболиста, тогда он не хотел никуда уходить, потому что играл за лучшую команду России.

— Полузащитника ЦСКА Александра Головина сватают то в «Боруссию», то в «Арсенал». Когда вы были молодым, вокруг вас ходили подобные слухи?

— О «Барселоне» говорили. Но это «инсайдерская информация». Когда за «Спартак» начинал играть в Лиге чемпионов в 17 лет, «Барселона» интересовалась.

— Откуда вы узнали об этом?

— Какие-то слухи. Нобель Арустамян писал (смеётся).

— Никто из представителей клуба не говорил, что скауты едут посмотреть на вас в деле?

— Раньше такого не было.

— Вам было интересно перейти в «Барселону»?

— Конечно, нет.

— Неужели не хотели поиграть в Европе?

— Я играл в лучшей команде России, поэтому не хотел никуда уходить.