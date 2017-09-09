«Спартак» примет «Рубин» в матче чемпионата России

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Уступив в столичных дерби ЦСКА (1:2) и «Локомотиву» (3:4), «Спартак» не сумел в гостях переиграть «СКА-Хабаровск» (0:0), хотя имел явное преимущество, нанеся 32 удара по воротам против четырех у соперника. Москвичи в родных стенах традиционно успешно играют против казанцев — в последних семи домашних матчах красно-белые одержали пять побед и дважды сыграли вничью. Победа в предстоящей игре позволит подопечным Курбана Бердыева войти в лидирующую тройку. «Спартаку» успех позволит уйти с девятого места и подняться строчкой выше (до момента, когда свой матч тура проведет «Уфа»).

В заключительные дни трансферного окна москвичи приобрели у бразильского «Гремио» за €12 млн нападающего Педро Рошу, а «Рубин» пополнился защитником «Ростова» Сесаром Навасом, выступавшим за казанский клуб с 2009 по 2015 год. Оба футболиста могут сыграть за свои команды уже в субботу.

В составе «Спартака» не будет форварда Зе Луиша, который в начале недели получил растяжение мышц живота, а также защитника Сердара Таски, который накануне занимался по индивидуальной программе. У «Рубина» матч могут пропустить нападающий Сердар Азмун, полузащитник Рубен Рочина и защитник Руслан Камболов. Все трое из-за травм не приняли участия в тренировке команды перед игрой с красно- белыми.

Матч начнется в 19:00 мск, главный арбитр — Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

«Ростов» экзаменует «Арсенал»

Идущий в лидирующей тройке «Ростов» проведет домашнюю игру против находящегося в зоне стыковых матчей тульского «Арсенала». Ростовчане бодро провели начало чемпионата, сумев в одержать четыре победы, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. У клуба из Тулы дела идут значительно хуже — две победы и ничья при пяти поражениях. Команды встречались между собой пять раз: в трех матчах победил «Арсенал», один раз «Ростов» и один раз была зафиксирована ничья.

Ростовчане не проигрывают шесть матчей подряд. Под конец трансферного окна клуб покинул основной центральный защитник Миха Мевля, перебравшийся в санкт-петербургский «Зенит». В лазарете «Ростова» пребывают форварды Александр Бухаров и Владимир Дядюн .

В последнем туре «Арсенал» прервал двухматчевую беспроигрышную серию, уступив аутсайдеру турнира пермскому «Амкару» (0:1). Откровенных провалов тульский клуб не допускает, но его наставнику Миодрагу Божевичу пока не удается вселить уверенность в своих подопечных. В субботу не смогут выйти на поле защитник Гиа Григалава и полузащитник Кантемир Берхамов.

Матч начнется в 16:30 мск, главный арбитр — Андрей Болотенков из Москвы.

Борьба за выживание

Субботний игровой день стартует в Санкт-Петербурге, где «Тосно» примет махачкалинский «Анжи». Клуб из Ленинградской области, набрав семь очков, идет на 12-м месте в таблице. У махачкалинцев ситуация еще хуже — они располагаются на 15-й позиции, имея в активе шесть очков.

«Анжи» уже успел отправить в отставку главного тренера Александра Григоряна и провести две игры под руководством нового специалиста — белоруса Вадима Скрипченко. В дебютной для тренера игры против «Рубина» команда уступила с разгромным счетом 0:6, но затем смогла собраться и победить дома «Уфу» (1:0).

В домашних матчах нынешнего розыгрыша чемпионата России «Тосно» еще не побеждал, «Анжи» пока не смог забить ни одного гола в гостях. До этого матча команды встречались между собой только в Футбольной национальной лиге.

Матч начнется в 14:00 мск, главный арбитр — Игорь Демешко из Химок.