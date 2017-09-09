«Спартак» примет «Рубин» в матче чемпионата России
ТАСС, 9 сентября. Три матча в
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве пройдут в субботу в рамках девятого тура чемпионата России по футболу. «Спартак», который не может выиграть на протяжении трех матчей, примет на своем поле не знающего поражений в шести последних играх казанский «Рубин».
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Уступив в столичных дерби ЦСКА (1:2) и «Локомотиву» (3:4), «Спартак» не сумел в гостях переиграть «СКА-Хабаровск» (0:0), хотя имел явное преимущество, нанеся 32 удара по воротам против четырех у соперника. Москвичи в родных стенах традиционно успешно играют против казанцев — в последних семи домашних матчах
В заключительные дни трансферного окна москвичи приобрели у бразильского «Гремио» за €12 млн нападающего Педро Рошу, а «Рубин» пополнился защитником «Ростова» Сесаром Навасом, выступавшим за казанский клуб с 2009 по 2015 год. Оба футболиста могут сыграть за свои команды уже в субботу.
В составе «Спартака» не будет форварда Зе Луиша, который в начале недели получил растяжение мышц живота, а также защитника Сердара Таски, который накануне занимался по индивидуальной программе. У «Рубина» матч могут пропустить нападающий Сердар Азмун, полузащитник Рубен Рочина и защитник Руслан Камболов. Все трое
Матч начнется в 19:00 мск, главный арбитр — Сергей Лапочкин из
«Ростов» экзаменует «Арсенал»
Идущий в лидирующей тройке «Ростов» проведет домашнюю игру против находящегося в зоне стыковых матчей тульского «Арсенала». Ростовчане бодро провели начало чемпионата, сумев в одержать четыре победы, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. У клуба из Тулы дела идут значительно хуже — две победы и ничья при пяти поражениях. Команды встречались между собой пять раз: в трех матчах победил «Арсенал», один раз «Ростов» и один раз была зафиксирована ничья.
Ростовчане не проигрывают шесть матчей подряд. Под конец трансферного окна клуб покинул основной центральный защитник Миха Мевля, перебравшийся в
В последнем туре «Арсенал» прервал двухматчевую беспроигрышную серию, уступив аутсайдеру турнира пермскому «Амкару» (0:1). Откровенных провалов тульский клуб не допускает, но его наставнику Миодрагу Божевичу пока не удается вселить уверенность в своих подопечных. В субботу не смогут выйти на поле защитник Гиа Григалава и полузащитник Кантемир Берхамов.
Матч начнется в 16:30 мск, главный арбитр — Андрей Болотенков из Москвы.
Борьба за выживание
Субботний игровой день стартует в
«Анжи» уже успел отправить в отставку главного тренера Александра Григоряна и провести две игры под руководством нового специалиста — белоруса Вадима Скрипченко. В дебютной для тренера игры против «Рубина» команда уступила с разгромным счетом 0:6, но затем смогла собраться и победить дома «Уфу» (1:0).
В домашних матчах нынешнего розыгрыша чемпионата России «Тосно» еще не побеждал, «Анжи» пока не смог забить ни одного гола в гостях. До этого матча команды встречались между собой только в Футбольной национальной лиге.
Матч начнется в 14:00 мск, главный арбитр — Игорь Демешко из Химок.
Девятый тур стартовал в пятницу, когда пермский «Амкар» дома уступил московскому ЦСКА (0:1). В воскресенье сыграют столичное «Динамо» и
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