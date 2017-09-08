Геннадий Орлов: Не надо обвинять Дзюбу в жадности. Вы его еще из комсомола выгоните

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АРТЕМ НЕ СЛАБЕЕ ДРИУССИ

— Селекция «Зенита» вас впечатлила?

— Во-первых, сам клуб доволен. Это важно. Последнее приобретение — Мевля, а ведь в матче против «Ростова» форварды «Зенита» ничего не смогли сделать с обороной дончан. Показательно?

— Вполне.

— Нужен был рослый центральный защитник. Шли переговоры — и вот вам результат. В целом, проведена масштабная селекционная работа. Взяли молодых ребят. Это интересно.

— Дзюба мог уйти этим летом и получить игровую практику. Но остался…

— Лично меня радует, что он не уехал. Дриусси требуется подмена. Аргентинец в принципе хорош, но Дзюба-то не хуже! Артем умеет забивать, у него есть чувство гола, чувство позиции, этот форвард эффективен на «втором этаже». Уверен — еще принесет пользу «Зениту».

— Значит, согласны с Валерием Карпиным, который сказал про Дриусси: «Пока не совсем понятно, что это такое»?

— А он так сказал? Ну вот видите, наши точки зрения совпадают. Себастьян еще молод, всего 21 год. Пока играет по настроению, еще не адаптировался к России. Посмотрите, как натужно «Зенит» проводит гостевые матчи. Новички не привыкли к длительным перелетам, попадают на разные стадионы, порой приходится выходить на искусственные полях. Для легионеров это в новинку.

— Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в конце августа заявил: «Финансовые запросы Дзюбы по зарплате кажутся чрезмерными». После этого многие обвинили нападающего в жадности — мол, не готов идти на сокращение оклада ради практики…

— Послушайте, за примером далеко ходить не надо. Вот артиста приглашают выступать. Кто цену назначает за концерт? Сам артист. Не хотите — не зовите. Так и в футболе.

Причем здесь жадность? Дзюба должен успеть заработать за короткий промежуток времени. Это абсолютно нормальное явление. Так что не нужно тут никаких обвинений! Ребята, вы чего? Еще из комсомола Дзюбу выгоните… Это все идет из советских времен. Что значит — жадный? Артем — профессионал. У него травма колена, а он играет на уколах.

Артем еще должен скидывать цену? Ради чего?! Нападающий стоит столько, сколько стоит. Не хотите — не берите. У него сейчас есть возможность обеспечить себя и близких. И плевать на все эти комсомольские моральные устои!

— Считаете, в данном случае необходимо жить по законам рынка?

— Да. А вы посмотрите на многих наших футболистов. Они же участвуют в благотворительных акциях, проводят турниры. И стараются это не афишировать. Уже несколько раз предлагал игрокам рассказать о том, как помогают инвалидам. А ребята стесняются. То есть эти люди — с большой моралью! При этом кто-то продолжает считать их деньги…

ЛЕВОГО ЗАЩИТНИКА УРОВНЯ РАУША В РОССИИ НЕТ

— Приобретение Кузяева — попадание в десятку?

— Конечно! А как поднимается Лунев? И, однозначно, Кокорин. То есть, в клубе есть, что называется, и внутренние резервы — помимо новичков.

Сейчас начинается самое интересное. После перерыва на матчи сборных все команды подтянутся. В том числе, и «Спартак». Хотя трансферная политика красно-белых выглядит…

— Странной?

— Ну не то, чтобы странной. Однако что-то не получилось. Не знаю, что там произошло. Но факт остается фактом. «Спартак» не укрепился, как следует. Клуб искал крайнего и центрального защитников, но их нет.

— Это не может не тревожить перед Лигой чемпионов?

— Ну конечно! Там придется трудно. Впрочем, красно-белые еще подтянутся. Должны же москвичи выйти на прежний уровень. Первую часть сезона загубили, зато теперь было время переосмыслить какие-то вещи.

Да и не только «Спартак» прибавит. Например, троих игроков из «Тосно» Черчесов приглашал в сборную. Высокий защитник Шахов, очень интересный нападающий Заболотный. А Чернов? Какие кроссы способен выполнять! Все еще дадут бой.

— Как вам вообще экспериментальный состав национальной команды?

— Отмечу связку братьев Миранчуков: очень перспективный дуэт для первой сборной. Выделю еще Рауша — видно, что очень приличный футболист. Левого защитника такого уровня в России сейчас нет!

— Так, может быть, «Спартаку» и нужно было его взять на место Комбарова, которого вы не раз критиковали?

— Я больше критикую не Комбарова, а тренеров. Зачем они парня ставят защитником? Ради чего?! Это не его позиция. Комбаров, как и Жирков, — хавбек. Их не учили отбирать мяч, а это же целое искусство. И сколько раз мы на этом обжигались. А так-то ребята они толковые. Но не на том месте располагаются на поле. Вот и все.

— «Спартак» выложил 12 миллионов евро за молодого бразильца Педро Рошу. Не многовато?

— Сегодня, к сожалению, деньги в футболе — шальные. Трансфер Неймара в 222 миллионов яркое тому подтверждение. Игроков уже расценивают как произведения искусства из Эрмитажа, Лувра и так далее. Сначала китайцы подогрели рынок, теперь арабы пошли в атаку.

СМОЛОВ ПРОВАЛИЛСЯ НА КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИЙ. КОКОРИН ПЕРСПЕТИВНЕЕ

— Вам не досадно, что этим летом никто из наших футболистов не уехал в Европу?

— А кого-нибудь приглашали?

— Думаете, нет?

— Не знаю.

— Но ведь Ярмоленко из киевского «Динамо» перешел в «Боруссию», а другой украинец Коноплянка выступает в «Шальке».

— Во-первых, исполнителя уровня Ярмоленко в России нет. Да и Коноплянки — тоже. Поэтому они и выступают в Германии. Ну вот кого из наших ребят звали в Европу? Скажите мне, пожалуйста.

— Много писали об интересе лондонского «Арсенала» к Головину, например.

— А вы думаете, он пробился бы там в основной состав. Это что, Ради чего?! Нет. Давайте реально смотреть на вещи. Пусть сначала проявит себя на чемпионате мира.

— Смолов и Кокорин тоже, по-вашему, так и не созрели для Европы?

— Вот Кокорин сейчас перспективнее Смолова. Федор провалился на Кубке Конфедераций и ни одного предложения не получил. А у Кокорина пока нет такой отрицательной международной истории — поднимается, растет. ЧМ-2018 станет для него прекрасным испытательным полигоном.