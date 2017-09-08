Почему «Спартак» — фаворит в матче с «Рубином»
В центральном матче тура действующий чемпион России на своем поле сыграет с «Рубином».
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Видимо, что-то случилось...
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Перед стартом чемпионата трудно было предположить ситуацию, сложившуюся нынче в турнирной таблице. Действующий чемпион России «Спартак» до сих пор не может войти в новый сезон. Его нет даже в первой половине таблицы — лишь скромная девятая позиция. За 8 стартовых туров
Между прочим, спартаковцы нынче обосновались в таблице на месте… «Рубина». Казанцы в прошлом сезоне финишировали девятыми, не имея никаких реальных шансов на попадание в Лигу Европы (до «Краснодара» — 11-очковая пропасть). Однако в сезоне новом с возвращением Курбана Бердыева команда преобразилась. Два матча ушли на раскачку (поражения со счетом 1:2 от участников Лиги Европы — дома от «Краснодара» и в Санкт-Петербурге), после чего «Рубин» выдал серию из 6 беспроигрышных встреч, набрав в них 14 очков. Это ровно столько же, сколько за это же время записал на свой счет лидер чемпионата «Зенит»!
И
Другой фактор в пользу
Не набирал очков на новом стадионе «Спартака» и Бердыев. Он приезжал сюда дважды с «Ростовом»: в чемпионате-2015/16 — будучи главным тренером, в 2016/17 — одним из руководителей ростовского клуба. Обе встречи завершились победами
Впрочем, Бердыева сей факт не смущает. В этом сезоне с «Рубином» он уже приезжал в Москву, где одолел ЦСКА (2:1). Так почему бы теперь не обыграть на данный момент более слабый (уж по месту в таблице точно!) столичный клуб?
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