«Спартак»: ни Джано, ни Таски, ни Зе Луиша. Но с Маурисиу!

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Михаил ГОНЧАРОВ, Филипп ПАПЕНКОВ

из Тарасовки

Трансферное окно закрылось. И в «Спартаке» могут, наконец, забыть о бесконечных слухах, вертевшихся вокруг команды, словно назойливые летние комары. Пауза на матчи сборных тоже подоспела вовремя. Как итог — за сутки до матча с «Рубином» в Тарасовке царила максимально позитивная атмосфера.

Понятно, что о полноценной «перезагрузке» можно будет говорить только в случае успеха во встрече с казанцами. Не получится сломить команду Курбана Бердыева — и хандра вернется. Но пока…

Пока «Спартак» был бодр и весел. На тренировку игроки шли с улыбками и шутками. А новичка Педро Рошу окружили заботой южноамериканские собратья: Фернанду, Луиз Адриану и Мельгарехо.

Когда команда активно разминалась вдалеке от прессы, руководитель медицинского департамента Михаил Вартапетов рассказал нам о состоянии травмированных, пропускавших тренировку — Сердара Таски и Зе Луиша. Заодно сообщил, как проходит лечение у повредивших «кресты» Романа Зобнина и Артема Тимофеева.

— Как Зе Луиш получил такую необычную травму — растяжение мышц живота? — вопрос Вартапетову.

— Травма необычная, хотя не совсем понимаю, почему всех так интересует, как именно Зе ее получил, — ответил главный красно-белый врач. — Это случилось на тренировке, во время игровых упражнений. Он уже два или три дня занимался в общей группе после другой травмы. Были подачи, удары — интенсивное занятие. И он повредил прямую мышцу живота — она, скажем так, не совсем футбольная. Больше задействована в баскетболе, волейболе. Поэтому у футболистов порой возникают с ней проблемы.

Несколько лет назад похожее повреждение было у Жоау Карлоса. Мышца коварная, боль не дает бить по воротам и требует времени. Сроки восстановления примерно 2−3 недели. Так что пока лечится индивидуально. С «Рубином» не сыграет. И с «Марибором» маловероятно.

— А что с Таски?

— У него микротравма приводящей мышцы. Он интенсивно работает в зале индивидуально. Но завтра тоже не поможет команде.

— Как дела у Зобнина?

— Все в порядке, он рвется в бой. И наша задача сейчас — останавливать его, потому что морально он уже сейчас готов работать в общей группе. Но здесь нельзя рисковать. Сроки пока называть не будем.

— А Тимофеев?

— Он пока в Италии, ранний послеоперационный период прошел хорошо. Ему снимут швы, 10 сентября он прилетит в Россию, 11-го приступит к реабилитации на базе.

Чуть позже выяснилось, что не готов сыграть с «Рубином» и Джано. Грузинский хавбек вернулся из сборной с поврежденным коленом. В разминке он участие принял, а вот в двусторонке — уже нет.

Игра на ограниченном участке поля смотрелась зрелищно. Составы были следующие:

«Белые» — Ребров, Комбаров, Щербаков, Джикия, Петкович, Самсонов, Попов, Самедов, Пашалич, Луиз Адриану, Педро Роша.

«Красные» — Селихов, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Тигиев, Глушаков, Фернанду, Бакаев, Мельгарехо, Давыдов, Промес.

Стыки порой получались очень жесткими. То Мельгарехо, пытаясь исправиться после потери, подкатился под Джикию. Защитник покорчился от боли, но обошлось. То Щербаков, выбивая мяч, въехал по ноге Промесу. «Аккуратнее, завтра матч!» — взволнованным голосом напомнил от бровки помощник Карреры Роман Пилипчук. Но победила дружба: на гол Попова «красные» ответили точным ударом Мельгарехо.

Новичок Педро Роша пока присматривается. Инициативу на себя особо не брал. Зато был в центре внимания спустя час, во время пресс-конференции. Правда, в какой-то момент его голос стали заглушать шумы из коридора. Это все те же Луиз Адриану и Фернанду эмоционально встречали неожиданного гостя Тарасовки — Маурисиу. Он помог «Спартаку» стать чемпионом, но в новом сезоне к его услугам решили не прибегать. Тем не менее, защитник, права на которого принадлежат «Лацио», успел полюбить Москву и приехал просто погулять.

Однако вдоволь пообщаться с бывшими партнерами ему не удалось. Сразу после пресс-конференции автобус увез команду в одну из московских гостиниц. Настало время настраиваться на испытание по имени Курбан Бердыев.

Встреча 9-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Рубином» состоится завтра, 9 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.