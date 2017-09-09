«Амкар» на своём поле с минимальным счётом уступил ЦСКА
Победу гостям принёс точный удар молодого нападающего Тимура Жамалетдинова.
Пермский «Амкар» потерпел очередное поражение в
Победу гостям принёс точный удар молодого нападающего Тимура Жамалетдинова, который впервые вышел в стартовом составе армейцев. На 52-й минуте Понтус Вернблум и Алан Дзагоев вскрыли оборону хозяев, выведя молодого нападающего один на один с Артуром Нигматуллиным. В этом моменте защита «Амкара» откровенно зевнула Жамалетдинова, который корпусом умело прикрыл мяч от Дмитрия Белорукова, проводившего первый матч после возвращения в Пермь, и поразил ворота пермяков.
На 65-й минуте
До конца встречи счёт не изменился. На 90й минуте арбитр Сергей Иванов удалил защитника пермяков Брайана Идову за вторую жёлтую карточку.
После поражения «Амкар» остался на последней строчке в турнирной таблицы
Напомним, днём 8 сентября молодёжка пермяков одолела сверстников из ЦСКА.
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