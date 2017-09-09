«Амкар» на своём поле с минимальным счётом уступил ЦСКА

Пермский «Амкар» потерпел очередное поражение в Премьер-лиге. На своём поле красно-чёрные 8 сентября уступили столичному ЦСКА со счётом 0:1.

Победу гостям принёс точный удар молодого нападающего Тимура Жамалетдинова, который впервые вышел в стартовом составе армейцев. На 52-й минуте Понтус Вернблум и Алан Дзагоев вскрыли оборону хозяев, выведя молодого нападающего один на один с Артуром Нигматуллиным. В этом моменте защита «Амкара» откровенно зевнула Жамалетдинова, который корпусом умело прикрыл мяч от Дмитрия Белорукова, проводившего первый матч после возвращения в Пермь, и поразил ворота пермяков.

На 65-й минуте красно-чёрные в похожей ситуации упустили реальнейший шанс сравнять счёт. Николай Зайцев прекрасным пасом бросил Сергея Балановича на рандеву с Игорем Акинфеевым, однако белорусскому хавбеку не удалось переиграть вратаря сборной России, который сумел отразить удар амкаровца.

До конца встречи счёт не изменился. На 90й минуте арбитр Сергей Иванов удалил защитника пермяков Брайана Идову за вторую жёлтую карточку.

После поражения «Амкар» остался на последней строчке в турнирной таблицы Премьер-лиги. В следующем тура подопечные Гаджи Гаджиева 18 сентября в Москве встретятся с «Локомотивом».

Напомним, днём 8 сентября молодёжка пермяков одолела сверстников из ЦСКА.