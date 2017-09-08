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8 сентября 2017, 20:09 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Массимо Каррера: Главный козырь «Рубина» — Бердыев

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о подготовке к матчу с «Рубином».

Главный тренер Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> рассказал о подготовке к матчу с Рубином. Увеличить
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Первым делом итальянский специалист высказался о новичке команды Педро Роше, и отметил, что нападающий сможет сыграть уже против «Рубина».

— Роша уже провел несколько тренировок в команде. Как он вам?
— Хороший игрок, естественно пока готов не на сто процентов, но у него есть нужные нам качества.

— Можно ли ожидать его в матче с «Рубином»?
— С первых минут — вряд ли.

— На каких позициях видите Педро Рошу?
— Это современный нападающий. Он может играть на любо атакующей позиции.

— Что скажете про «Рубин»? Изменилась ли команда по сравнению с прошлым сезоном?
— Это команда Бердыева, все его команды хорошо организованы, играют компактно в обороне, поэтому нам нужно будет быстро катать мяч, чтобы открывать зоны. Ожидаю тяжелой игры.

Также Каррера не поскупился на комплименты в адрес Курбана Бердыева, назвав его главным фактором успешных выступлений «Рубина».

— Вы сказали, что «Спартак» — русский «Юве». С кем «Рубин» сравните?
— Не знаю, с кем можно сравнить, все команды Бердыева играют хорошо. Думаю, главный фактор «Рубина» — Бердыев.

— Влияют ли выступления игроков в сборных на выбор стартового состава?
— Нет, это никак не влияет, я готовлюсь к каждому сопернику и подбираю тех, кто в конкретном матче будет нужнее на поле. Джано вернулся с травмой, что-то с коленом, вряд ли он сыграет.

— Трансферное окно закрылось. Теперь можете сконцентрироваться на футболе?
— Я и до этого концентрировался на футболе. Трансферный рынок мне не никак не мешал.

— У «Спартака» есть проблемы с составом, травмы. Как выходить из ситуации?
— В команде 25−26 человек, жаль, когда кто-то из-за травмы не может играть. Но на месте одного футболиста будет другой. В футболе бывают травмы, и с этим нужно мириться.

— Паузы на международные матчи мешают подготовке. В каком состоянии приехали игроки? Будете ли проводить ротацию перед матчем Лиги чемпионов?
— Кроме Джано все вернулись здоровыми, никаких проблем нет. Я пока не готов говорить, в каком составе мы будем готовиться к ЛЧ. Сначала нам предстоит игра с «Рубином».

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