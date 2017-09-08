Дзагоев открывает новые таланты: Жамалетдинов принёс 3 очка ЦСКА в Перми

Как только в национальном календаре появляются дыры, олицетворяющие перерыв на матчи сборных, возобновляется и всенародная забава, целью которой является предсказание, а какой собственно команде перерыв главным образом пойдёт во благо.

Знаю, что уже сейчас многие ждут более качественного футбола от «Зенита» и особенно «Рубина», ведь у Манчини и Бердыева наконец-то появился солидный временной отрезок для затягивания гаек в первом случае и работе с циркулярной пилой и токарным станком во втором. И, действительно, петербуржцы и казанцы могут сделать качественный скачок в своей игре — «Динамо» и «Спартаку» явно не повезло, хотя и они наверняка пытались предпринять какие-то шаги.

Почему я затронул эту тему? Так ведь и ЦСКА был в эпицентре всевозможных обсуждений. Кто-то говорил, что «армейцы» наконец-то сбросят с себя броню весом в несколько тонн, ведь москвичи вновь пробились в групповой этап Лиги чемпионов, заработали на пропитание. Но были и менее позитивные предсказания, говорившие о постепенном падении красно-синих в середину таблицы из-за повышения конкуренции в Премьер-Лиге с одной стороны и отсутствия вменяемых приобретений с другой.

Особым вниманием ЦСКА балуем в связи с его скорым стартом в групповом этапе Лиги чемпионов, буквально на днях состоится первый матч команды Гончаренко в Лиссабоне против «Бенфики». Так как же изменились «армейцы» в сравнении с летними матчами? Новинки, действительно, обнаружились. Виктор Гончаренко, несмотря на доброе здравие Чалова и Оланаре, решил попробовать на острие атаки одного из главных талантов молодёжной команды Тимура Жамалетдинова. Уверен, «армейские» болельщики только обрадовались такому ходу наставника команды. Это появление Жамалетдинова не было первым даже в текущем сезоне, но стартовый состав — это особенный момент для юного футболиста.

Увидели ли мы изменения в структуре игры ЦСКА? Нет, да их и не могло быть. Одно лишь появление молодого игрока не могло привести к кардинальной перестройке. Помимо Жамалетдинова с первых минут появились Игнашевич и Набабкин вместо Васина и бомбардира Щенникова соответственно, но чисто позиционные изменения никак не могли сказаться на футболе «армейцев».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Поздравляем с 31-летием защитника <a href="https://twitter.com/pfc_cska">@pfc_cska</a> Кирилла Набабкина! ?? С Днем Рождения ???<br><br>Профиль игрока: <a href="https://t.co/jcVijV1O1X">https://t.co/jcVijV1O1X</a> <a href="https://t.co/ytWonUYort">pic.twitter.com/ytWonUYort</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/906165138973175812">8 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

До прошлого сезона ЦСКА пару лет не мог выиграть на «Звезде», всегда он попадал на эту арену в тот момент, когда пермякам очень нужны были очки. Минувшей весной уральцы после победы над «Зенитом» были щедры ко всем остальным оппонентам, в том числе и к ЦСКА. Но на этот раз старт «Амкара» прошёл из рук вон плохо. Первая победа была одержана лишь в 8-м туре. И команда Гаджиева сейчас уже не пытается разбираться в качестве соперников, бьётся со всеми. ЦСКА испытал это в полной мере.

В первом тайме хозяева закрылись так, что если бы по их панцирю били отбойным молотком, то они бы и не услышали. ЦСКА в силу ограниченности ресурсов и так не является мастером по вскрытию эшелонированной обороны соперника, здесь же у него просто не было шансов. Гаджи Гаджиев в первом же матче после возвращения в Пермь выпустил Дмитрия Белорукова. Как оказалось, ветеран еще вполне конкурентоспособен на уровне Премьер-Лиге. «Армейцы» получили шанс в этом убедиться. В течение первых 45 минут игра опытного защитника не вызвала никаких нареканий.



ЦСКА мог долго думать над головоломкой, которая предстала на футбольном поле в виде обороны «Амкара», если бы не очередной шикарный пас Алана Дзагоева. Не зря лидер «армейцев» пускал корреспондентов «Чемпионата» к себе домой и демонстрировал свою семью. Радушный хозяин в очередной раз продемонстрировал, что является мастером паса. На старте второго тайма он разрезал на части защитные порядки пермяков, и открывшийся Жемалетдинов пробил точно в цель мимо Артура Нигматуллина.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/pfc_cska">@pfc_cska</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 9-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#АмкарЦСКА</a> 0:1 52' Тимур Жамалетдинов <a href="https://t.co/bHZgsAE1ZV">pic.twitter.com/bHZgsAE1ZV</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/906183347214446592">8 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

О том, что было далее в этой встрече, и не стоит долго повествовать. Москвичи создали ещё один момент, но Витиньо с близкого расстояния не попал в створ. Далее они играли на удержание. Это то, что им удаётся лучшего всего под руководством Виктора Гончаренко. Если ЦСКА забил первым, то у соперника почти нет шансов даже на ничейный исход. Были карточки, Брайна Идову на исход встречи даже удалили с поля, но шансов забить не было ни у хозяев, ни у гостей.



Какие выводы мы можем сделать перед игрой ЦСКА в Лиссабоне? Пожалуй, сегодняшний матч новых красок в «армейскую» картину не добавил. Понятно, что москвичи на «Да Луш» застегнутся на все пуговички и будут ждать очередного чуда от Дзагоева и Витиньо, а также промахов от португальцев. Многое зависит от улыбок фортуны, но на неё излишне полагаться не стоит. Уж слишком она была благосклонна к ЦСКА в Берне.