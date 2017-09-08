Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30945553/
8 сентября 2017, 19:49 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА победил «Амкар» в стартовом матче девятого тура РФПЛ

ТАСС, 8 сентября. Пермский «Амкар» уступил московскому ЦСКА со счетом 0:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Единственный гол забил нападающий Тимур Жамалетдинов (52-я минута). Для 20-летнего игрока этот забитый мяч стал первым в составе основной команды ЦСКА. Также матч с «Амкаром» стал для него первым в стартовом составе армейцев. На 90-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок пермской команды Брайан Идову.

Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес впервые в сезоне сыграл без защитной маски. В мае футболист перенес операцию в связи с травмой носа, с тех пор он проводил игры в маске.

ЦСКА набрал 16 очков и вышел на третье место в турнирной таблице. «Амкар» занимает 16-ю строчку (5).

В следующем туре ЦСКА дома сыграет с «Ростовом» 16 сентября. «Амкар» в гостях встретится с московским «Локомотивом» 18 сентября.

8.09.2017 17:30 основной раунд: 9-й тур Звезда
Амкар 0:1 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Виктор Гончаренко
Голы
75 Тимур Жамалетдинов (А. Дзагоев, П. Вернблум) 52′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Александр Милькович 2
55′ Петар Занев (к) 3
Секу Конде 6
84′ 90′ Брайн Оладапо Идову 19
45+1′ Дмитрий Белоруков 41
Дарко Бодул 9
Николай Зайцев 4
13′ 62′ Януш Гол 5
Михаил Гащенков 17
78′ Павел Комолов 20
Алихан Шаваев 10
55′ Александр Рязанцев 91
Сергей Баланович 16
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
14 Кирилл Набабкин
3 Понтус Вернблум 77′
17 Александр Головин
10 Алан Дзагоев 90′
80 Хетаг Хосонов
11 Виктор Винисиус Витинью 68′
63 Федор Чалов
75 Тимур Жамалетдинов 83′
89 Константин Кучаев 84′
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
6 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 4
0 Угловые 4
14 Фолы 15
2 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Амкар
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Прохоров не рассматривает предложения, связанные с продажей клуба НБА "Бруклин"

Мутко: российские футболисты перед ЧМ сыграют только с участниками турнира

Россиянка Шакирова завоевала серебро на ЧМ по стендовой стрельбе в ските

ЦСКА победил "Амкар" в стартовом матче девятого тура РФПЛ