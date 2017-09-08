ЦСКА победил «Амкар» в стартовом матче девятого тура РФПЛ
ТАСС, 8 сентября. Пермский «Амкар» уступил московскому ЦСКА со счетом 0:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
Единственный гол забил нападающий Тимур Жамалетдинов (52-я минута). Для 20-летнего игрока этот забитый мяч стал первым в составе основной команды ЦСКА. Также матч с «Амкаром» стал для него первым в стартовом составе армейцев. На 90-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок пермской команды Брайан Идову.
Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес впервые в сезоне сыграл без защитной маски. В мае футболист перенес операцию в связи с травмой носа, с тех пор он проводил игры в маске.
ЦСКА набрал 16 очков и вышел на третье место в турнирной таблице. «Амкар» занимает 16-ю строчку (5).
В следующем туре ЦСКА дома сыграет с «Ростовом» 16 сентября. «Амкар» в гостях встретится с московским «Локомотивом» 18 сентября.
Главные тренеры
|Гаджи Гаджиев
|Виктор Гончаренко
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|6
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|6
Судьи
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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