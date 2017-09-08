ЦСКА победил «Амкар» в стартовом матче девятого тура РФПЛ

Единственный гол забил нападающий Тимур Жамалетдинов (52-я минута). Для 20-летнего игрока этот забитый мяч стал первым в составе основной команды ЦСКА. Также матч с «Амкаром» стал для него первым в стартовом составе армейцев. На 90-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок пермской команды Брайан Идову.

Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес впервые в сезоне сыграл без защитной маски. В мае футболист перенес операцию в связи с травмой носа, с тех пор он проводил игры в маске.

ЦСКА набрал 16 очков и вышел на третье место в турнирной таблице. «Амкар» занимает 16-ю строчку (5).

В следующем туре ЦСКА дома сыграет с «Ростовом» 16 сентября. «Амкар» в гостях встретится с московским «Локомотивом» 18 сентября.