Роша: Вариант со «Спартаком» появился за несколько дней до закрытия трансферного окна

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«Предложение перейти в «Спартак» появилось за несколько дней до закрытия трансферного окна, я очень рад, что нам удалось быстро завершить этот переход. Я рад, что нахожусь тут. «Ромуло и Алекс сказали мне пару слов о «Спартаке», пытался найти какую-то информацию в интернете, но у меня не было много времени для этого», — сказал Роша.

«Мы с Луаном жили на базе в одной комнате. Мы общались между собой, обсуждали его возможный переход в “Спартак”. Так получилось, что я оказался здесь, а Луан — нет, не знаю почему. Все говорят, что это холодная страна, у нас чуть теплее. Это большая страна с хорошими радушными людьми, меня хорошо приняли тут», — отметил он.

Роша перешел в «Спартак» 31 августа, в последний день летнего трансферного окна, за €12 млн, подписав с российским клубом контракт на четыре года. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел за «Гремио» 15 матчей в чемпионате Бразилии и забил три мяча, всего в его активе 72 матча и 11 голов.