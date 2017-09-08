Манчини бросит вызов Бердыеву. Что значит трансфер Мевли в «Зенит»

СЛОВЕНСКИЙ ТАНК

В «Ростове» Мевля был ключевым игроком — лишь словенец в команде Леонида Кучука сыграл в нынешнем сезоне во всех матчах, ни разу не уйдя на замену. Если бы желто-синие барахтались внизу турнирной таблицы на данный факт можно было не обратить внимания, но нет — они находятся в тройке сильнейших! А по пропущенным мячам «Ростов» наравне с «Зенитом» вообще является лидером турнира — по три.

Когда Валерий Газзаев впервые увидел 18-летнего Василия Березуцкого, то подметил в нем отличные физические данные, желание бороться, концентрацию и стрессоустойчивость. Уже тогда наставник решил, что из молодого парня может выйти толк. Про Мевлю можно сказать то же самое — это такой же танк, но уже обкатанный. С Березуцким они даже внешне похожи — рост обоих 190 сантиметров.

Будь Мевля учителем в школе, у него бы никому не удалось списать — внимательность завидная. Любопытный показатель: в среднем за матч в чемпионате России Мевля в этом сезоне нарушает правила 0,3 раза — фантастический показатель для игрока защитной линии. Естественно, что он еще не получил ни одной карточки. И это не случайность — в прошлом сезоне он тоже был дисциплинирован, получив в 38 играх лишь три желтые карточки. Не будь он внимательным, в России бы вряд ли оказался — пригласивший его в «Ростов» Курбан Бердыев не любит игроков, которые выключаются из игры.

Словенцу 27 лет — золотое время для игрока его амплуа. Для «Зенита» важно, что он опытен. В частности, провел множество игр как в схеме с двумя центральными защитниками, так и с тремя. «Переход на игру в четыре защитника в новой команде? Не думаю, что будут неудобства. Я играл так и в сборной, и в предыдущих клубах», — сказал Мевля в интервью официальному сайту «Зенита».

ФАКТОР МАНЧИНИ

Если такого защитника правильно использовать, то толк определенно будет. И здесь сомнений минимум — Манчини, несмотря на то, что был форвардом, умеет организовывать игру в обороне. Его «Манчестер Сити» в трех сезонах из четырех становился лучшей командой Англии по количеству пропущенных мячей! Дважды подобное удавалось сделать «Интеру» Манчини в чемпионате Италии. И это еще не все — в сезоне-2013/14 итальянец возглавлял «Галатасарай», он пропустил меньше всех в турецкой лиге.

Какие минусы есть у Мевли? В первую очередь это пас. В среднем его точность передач составляет 82%. Страшно? Ничуть — у «Зенита» в линии обороны есть Маммана, а в опорной зоне Паредес — игроки, которые с мячом дружат. Точность передач первого — 90,5%, второго 89,5%. Новобранец всегда может отдать пас им.

Этим летом «Зенит» покинули два центральных защитника — Ломбертс был продан бельгийскому «Остенде», Нету отправился на правах аренды в «Фенербахче». Поэтому защитник питерцам требовался. В этом плане трансфер Мевли выигрышный — куплен защитник, который может играть в разных тактических схемах. В «Ростове» он в основном играл правого центрального защитника в тройке. Как здесь не вспомнить, что футболист правой бровки Игорь Смольников умеет и любит атаковать. Если в первых матчах Манчини его сдерживал, то, освоившись, понял, что делать этого не стоит. Мевля может быть тем, кто будет Смольникова страховать, если «Зенит» станет использовать тройку центральных защитников.

Синонимом надежной игры в обороне в России давно считаются команды Курбана Бердыева. Нынче такой дружиной может стать и «Зенит» Роберто Манчини. Собственно, он к данному статусу уже идет. У Манчини есть как соответствующие умения, так и игроки.