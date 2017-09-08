Таски и Зе Луиш не сыграют с «Рубином»
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что защитник Сердар Таски и форвард Зе Луиш не смогут принять участие в завтрашнем матче с «Рубином».
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У немца микротравма приводящей мышцы, а у нападающего из
Также не тренируются с командой полузащитники, повредившие «кресты»: Артем Тимофеев (он вернется из Италии 10 сентября и на следующий день приступит к реабилитации) и Роман Зобнин. (Филипп ПАПЕНКОВ, Михаил ГОНЧАРОВ).
Встреча между «Спартаком» и «Рубином» состоится завтра, 9 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.
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