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8 сентября 2017, 17:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Эззатоллахи в запасе «Амкара» на матч с ЦСКА

Менее часа осталось до матча 9-го тура РФПЛ «Амкар» — ЦСКА.

Менее часа осталось до матча 9-го тура <span class=error>РФПЛ</span> <span class=error>Амкар</span> — ЦСКА. Увеличить
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Хозяева определились с составом на игру. Отметим, что у хозяев с в запасе остался полузащитник Саид Эззатоллахи, перешедший в команду из «Ростова».

«Амкар»: Артур Нигматуллин, Александр Милькович, Петар Занев, Сейку Конде, Дмитрий Белоруков, Николай Зайцев, Брайан Идову, Януш Гол, Александр Рязанцев, Павел Комолов, Дарко Бодул.

Запасные: Дмитрий Хомич, Денис Вамбольт, Михаил Сиваков, Алихан Шаваев, Сергей Баланович, Михаил Гащенков, Иван Мальников, Саид Эззатоллахи, Станислав Прокофьев, Александр Салугин.

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