М. Фернандес в матче против «Амкара» впервые сыграет без защитной маски

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом говорится на официальной странице «армейцев» в «Твиттере». Бразилец некоторое время был вынужден играть в защитной маске после майской операции, связанная с травмой носа.

Матч «Амкар» — ЦСКА состоится 9 сентября на стадионе «Звезда». Начало — 17:30 мск.

После восьми туров ЦСКА занимает в РФПЛ 6-е место, а «Амкар» расположился на 16-й позиции.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">На месте Марио нет одного из обязательных атрибутов последних месяцев: сегодня он впервые после майской операции сыграет без маски! <a href="https://t.co/0wykHSRacr">pic.twitter.com/0wykHSRacr</a></p>— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) <a href="https://twitter.com/pfc_cska/status/906135971426643968">8 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>