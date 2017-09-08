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8 сентября 2017, 16:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

М. Фернандес в матче против «Амкара» впервые сыграет без защитной маски

Защитник ЦСКА Марио Фернандес выйдет на матч 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром» без защитной маски.

Защитник ЦСКА <span class=error>Марио</span> Фернандес выйдет на матч 9-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> с <span class=error>Амкаром</span> без защитной маски. Увеличить
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Об этом говорится на официальной странице «армейцев» в «Твиттере». Бразилец некоторое время был вынужден играть в защитной маске после майской операции, связанная с травмой носа.

Матч «Амкар» — ЦСКА состоится 9 сентября на стадионе «Звезда». Начало — 17:30 мск.

После восьми туров ЦСКА занимает в РФПЛ 6-е место, а «Амкар» расположился на 16-й позиции.

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