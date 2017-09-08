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8 сентября 2017, 17:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА назвал состав на матч с «Амкаром»

Чуть более часа осталось до начала матча 9-го тура РФПЛ между «Амкаром» и ЦСКА, который пройдёт на стадионе «Звезда».

Чуть более часа осталось до начала матча 9-го тура <span class=error>РФПЛ</span> между <span class=error>Амкаром</span> и ЦСКА который пройдёт на стадионе Звезда. Увеличить
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Москвичи назвали состав на игру.

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Понтус Вернблум, Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Александр Головин, Витиньо, Тимур Жамалетдинов.

Запасные: Илья Помазун, Виктор Васин, Георги Миланов, Георгий Щенников, Фёдор Чалов, Бибрас Натхо, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев, Аарон Оланаре.

Матч «Амкар» — ЦСКА состоится 8 сентября. Начало — 17:30.

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