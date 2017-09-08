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«Советский спорт» собрал самые важные из заявленных тезисов.

1. ЗАДАЧА «ЛОКОМОТИВА» — БЫТЬ В ЕВРОКУБКАХ

«Каким мы видим клуб через год, три, пять? — сообщает Геркус на официальном сайте «Локомотива». — От нас требовались ходы и решения по строительству команды на перспективу. Акционеры и менеджмент вместе сформулировали задачу: будущий костяк «Локомотива» должен состоять из воспитанников клуба. С другой стороны, и в августе 2016-го от «Локомотива» ждали успехов «прямо сейчас». Сам статус клуба предполагает нахождение в числе претендентов на медали и еврокубки.

Поэтому мнение главного тренера имело важнейшее значение. Вспоминаю разговор с Юрием Павловичем Семиным незадолго до торжественного объявления о его возвращении. Оценивая потенциал той команды, Юрий Павлович сделал заключение: бороться за третье-четвертое место — по силам. Осознавая объективные сложности, я все же предложил смягчить задачу. Место не ниже пятого, квалификация в еврокубки. По итогам чемпионата задача не была выполнена. К счастью, мы выиграли Кубок России и получили право участвовать в групповой стадии Лиги Европы.

Перед стартом текущего сезона мы не стали усложнять задачу, учитывая поступательность нашей стратегии развития. Поэтому ориентиром осталось все те же место в пятерке, участие в еврокубках.

2. ВОСПИТАННИКИ КЛУБА — В ПРИОРИТЕТЕ

«В приоритете — воспитанники клуба. Мы убеждены, что ребята из Академии могут расти здесь, становиться лидерами первой команды и достигать уровня национальной сборной.

…

Перед тренерским штабом поставлена задача активно использовать молодежь. Чтобы она получала игровую практику на высшем уровне. Мы не говорим о том, что достигать результата нужно за счет необстрелянной молодежи. Но ближайший резерв должен привлекаться к тренировкам, получать опыт на высшем уровне. Как один из вариантов — выход на замену на 10−15 минут.

…

Постоянную практику вся наша продвинутая молодежь может получить в «Казанке». К слову, в ближайшие месяцы мы усиливаем работу по спортивному направлению — основной состав и «Казанка» должны взаимодействовать более тесно.

3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ДОВОЛЕН СЕЛЕКЦИЕЙ

Минувшим летом заключили (продлили) соглашения следующие футболисты: вратарь Никита Медведев, защитники Соломон Кверквелия и Тарас Михалик, полузащитники Игорь Денисов, Мацей Рыбус, Джефферсон Фарфан, нападающий Аршак Корян. Заключены арендные соглашения до конца сезона: нападающие Ари, Эдер.

«Это значительный объем сделок, — говорит Геркус. — За небольшой период времени (по сути, за один год!) нами был сформирован новый костяк команды. Совет директоров ФК “Локомотив” удовлетворен итогами трансферной кампании».

4. СЕМИНУ СОЗДАЛИ ВСЕ УСЛОВИЯ

«Тренерскому штабу во главе с Юрием Павловичем Семиным создаются все условия для комфортной работы. Из недавнего: на время паузы в чемпионате главный тренер попросил организовать сбор в Австрии. Пожелание было выполнено. При этом сбор не значился в планах, да и в начале сентября российские команды, как правило, работают дома. Нам хватило одного лишь аргумента Юрия Павловича: «Это нужно для подготовки», — и делегация отправилась в Австрию.

То же касается и вопросов комплектования. Все решения в рамках трансферной кампании принимаем коллегиально, пока не достигнем внутреннего одобрения. Мало того, клуб, не получив согласия тренерского штаба, отказывался от интересных и многообещающих, на наш взгляд, вариантов усиления. И это — ради атмосферы, во избежание противоречий. Говорю о несостоявшихся сделках без сожаления, потому что мы шли на компромисс ради того самого единства.

Наш тренерский штаб — люди откровенные, искренне радеющие за дело. Иногда их пожелания и отклики раздавались не только в нашем кругу, но и в прессе. В частности о том, что команда не полностью укомплектована, и что ей необходимо усиление. Эта открытость, по моему убеждению, не лучшим образом влияла на ход переговоров с потенциальными новичками. У продавца ведь свой расчет: если тренер с таким нетерпением ждёт усиления на позицию и заявляет об этом, значит, и товар «Локомотиву» можно продать дороже. А трансферы, как нас учили, любят тишину. Думаю, к следующей трансферной кампании нам следует подойти более расчетливыми, сосредоточенными, хладнокровными.

Добавим, что одним из тех игроков, которые устраивали клуб, но не подходили тренерскому штабу стал Вячеслав Караваев, чей переход в «Локомотив» сорвался в конце августа. Обе стороны — и представители игрока, и Семин — признали: переговоры прекратил по инициативе тренерского штаба.